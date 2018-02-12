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Новости / ЖКХ

В Лянгасово убрали стихийную свалку в припарковой зоне.

Сегодня, 14:51 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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Мусор среди сосен местные жители складировали не один месяц.
 
Информация о свалке появилась в соцсетях. Выяснилось, что рядом со стихийной свалкой находились два контейнера, но их оказалось недостаточно.
 
Как пояснили в управляющей компании «Кировжилсервис», количество контейнеров и график вывоза мусора рассчитывались на основе заключенных с обслуживающей организацией договоров о вывозе ТБО. Но ни частный сектор, ни гаражный кооператив, расположенные в данном микрорайоне, такие договоры не заключают. Хотя мусор они выкидывали там же, где жители местных домов, которые услугу по вывозу мусора оплачивают.
 
В итоге несанкционированную свалку пришлось убирать силами управляющей компании и муниципалитета.
 
За счет муниципалитета на этот участок завезли третий контейнер для мусора. В ближайшее время поставят и четвертый.
 
Но, чтобы территория оставалась чистой, необходимо организовать вывоз мусора в соответствующих объемах и с нужной периодичностью. А для этого нужно, чтобы все жители микрорайона заключили договоры с обслуживающей организацией.


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