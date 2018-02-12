В Лянгасово убрали стихийную свалку в припарковой зоне.

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Мусор среди сосен местные жители складировали не один месяц.

Информация о свалке появилась в соцсетях. Выяснилось, что рядом со стихийной свалкой находились два контейнера, но их оказалось недостаточно.

Как пояснили в управляющей компании «Кировжилсервис», количество контейнеров и график вывоза мусора рассчитывались на основе заключенных с обслуживающей организацией договоров о вывозе ТБО. Но ни частный сектор, ни гаражный кооператив, расположенные в данном микрорайоне, такие договоры не заключают. Хотя мусор они выкидывали там же, где жители местных домов, которые услугу по вывозу мусора оплачивают.

В итоге несанкционированную свалку пришлось убирать силами управляющей компании и муниципалитета.

За счет муниципалитета на этот участок завезли третий контейнер для мусора. В ближайшее время поставят и четвертый.

Но, чтобы территория оставалась чистой, необходимо организовать вывоз мусора в соответствующих объемах и с нужной периодичностью. А для этого нужно, чтобы все жители микрорайона заключили договоры с обслуживающей организацией.