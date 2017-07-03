Общественники провели рейд по домам, где идет капитальный ремонт

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«Подошёл срок, необходим был ремонт. Дом старый, находится в исторической части города. Мы всегда стремимся к комплексному ремонту. Смысл делать фасад, если не сделать фундамент и подвал? В этом доме уже была сделана кровля, инженерные сети».

«Мы ожидаем, что к 1 сентября, к нормативному сроку окончания работ, мы увидим здесь конфетку. Но мы сегодня понимаем, что эту "конфетку" могут испортить 2 крыльца магазинов. Фонд Капремонта пообещал вступить в переговоры с собственниками для того, чтобы работы провести параллельно».

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ сегодня проинспектировал ход капитального ремонта двух домов в Кирове. На что обратили внимание общественные активисты?В панельной пятиэтажке на Чапаева, 42 меняют кровлю и водостоки. Местные жители специально выходят во двор, посмотреть, как идет ход работ. В целом, люди довольны.А в четырёхэтажном здании на Карла Маркса, 20 работа кипит. Строители отбивают старую штукатурку с цоколя здания, ремонтируют подвальные помещения и фундамент, там будут обновлены и балконы, особенно в тех местах, где уже выпали кирпичи, заново делаются входы в подъезды и тротуары.Общественники расспросили представителя подрядчика о сроках окончания работ, узнали, не возникает ли трудностей при взаимодействии с управляющей компанией. Из-за того, что часть помещений 1 этажа принадлежит разным организациям, после окончания капремонта могут возникнуть некоторые проблемы.С теми домами, которые посетили общественники, практически все в порядке. Но с капремонтом в Кировской области так бывает не всегда. Активисты из Общественной палаты стараются оперативно реагировать на жалобы граждан. Иногда надо поменять перечень работ, отказаться от ненужных в пользу необходимых. Во всех сложных ситуациях в центре общественного контроля в сфере ЖКХ стараются разобраться и помочь.