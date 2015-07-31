Плесень испортила новоселье матери с двумя детьми
МАРГАРИТА КАСАТКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18:
«Самое страшное, что ребенок всем этим дышит, когда спит. Сразу же стенка промерзла. Приходится каждый день менять пеленки, их хоть можно выстирать в отличие от подушки».
В этой комнате плесень повсюду, куда не загляни: рядом с детской кроваткой, в шкафчиках с крупами, грибком покрыта даже розетка у плиты. Новые обои за пару месяцев покрылись черными пятнами, и их с каждым днем становится все больше.
- Видите, обои как шторы болтаются, все серые, черные.
Молодая мама одна воспитывает двоих детей. Несколько месяцев назад на средства материнского капитала Маргарита купила комнату в общежитии в Нововятском районе. Однако вскоре мечта о собственном жилье обернулась кошмаром - стены и потолок начали покрываться плесенью. За пару месяцев черная напасть "съела" новый ремонт и перебралась на мебель. Но самое неприятное, что младшая дочка Маргариты стала болеть.
МАРГАРИТА КАСАТКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18:
«Дети этим дышат, мы с больничных не вылезаем - у ребенка постоянно простуда, горло першит. У меня у самой астма, я очень боюсь».
Кировчанка обращалась за помощью в различные инстанции. Первым делом пошла в Управляющую компанию "Нововятск". Там Маргарите заявили, что определить причину плесени может лишь тепловизорное обследование, которое можно провести только следующей зимой. А Роспотребнадзор и вовсе рекомендовал удалить обои вместе со штукатуркой, прокалить кирпичи и обработать стены фунгицидами.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Обращение в УК и в надзорные органы результата не дали. Она обратилась к нам. Мы сделали обращение в УК и в прокуратуру КО, чтобы были приняты меры прокурорского реагирования по данному факту. А УК должна выполнить свою работу».
Как выяснилось, плесень поселилась не только в комнате Маргариты - у соседей она тоже есть. Получается, что проблема не частная, а общедомовая. Женщина готова идти до конца и при необходимости обратиться в суд.
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