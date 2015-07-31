Плесень испортила новоселье матери с двумя детьми

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Плесень испортила новоселье. Мать с двумя маленькими детьми несколько месяцев борется с грибком в своей комнате в общежитии. Молодая женщина опасается за здоровье малышей, так как плесень со стен перебирается на детскую мебель.В этой комнате плесень повсюду, куда не загляни: рядом с детской кроваткой, в шкафчиках с крупами, грибком покрыта даже розетка у плиты. Новые обои за пару месяцев покрылись черными пятнами, и их с каждым днем становится все больше.Молодая мама одна воспитывает двоих детей. Несколько месяцев назад на средства материнского капитала Маргарита купила комнату в общежитии в Нововятском районе. Однако вскоре мечта о собственном жилье обернулась кошмаром - стены и потолок начали покрываться плесенью. За пару месяцев черная напасть "съела" новый ремонт и перебралась на мебель. Но самое неприятное, что младшая дочка Маргариты стала болеть.Кировчанка обращалась за помощью в различные инстанции. Первым делом пошла в Управляющую компанию "Нововятск". Там Маргарите заявили, что определить причину плесени может лишь тепловизорное обследование, которое можно провести только следующей зимой. А Роспотребнадзор и вовсе рекомендовал удалить обои вместе со штукатуркой, прокалить кирпичи и обработать стены фунгицидами.Как выяснилось, плесень поселилась не только в комнате Маргариты - у соседей она тоже есть. Получается, что проблема не частная, а общедомовая. Женщина готова идти до конца и при необходимости обратиться в суд.