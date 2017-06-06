"Муниципальный контроль" проверяет состояние дорог
Главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем. Муниципальный контроль ежегодно проводит проверку качества ремонтных работ на дорогах. Где-то есть серьезные замечания, где-то не очень.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Мы проверяем гарантийные обязательства, объекты по гарантийным обязательствам, выполненным ремонтов в 2017 году. Сегодня у нас по проверке предприятие АРПТ, московская фирма, в договоре по субподряду выполняли работы "Вятские автомобильные дороги". Сегодня запланировано проверить 11 улиц в составе этого муниципального контракта».
Участок по улице Горбуновой был сделан с использованием новой для нашего региона технологии. Асфальт укладывал московский подрядчик. Комиссия прошла все 670 метров - проверили покрытие "от и до". Как итог - покрытие на твёрдую "четверку".
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Здесь незначительные идут - это не заделка вырубки в районе дома №25, в районе дома 18 и 14 незначительные ямы и расхождение порядка 15 метров спайки, продольной спайки сопряжения двух полос».
Срок гарантийного обязательства составляет 48 месяцев. Предполагается, что таким образом строители будут более ответственно относиться к своей работе и обеспечат надлежащее качество услуг, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям.
ОСМАН АЛЫЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»:
«В городе Кирове несколько улиц сделано "Вятавтодором", проводится обследование и выявляется дефектовка. Соответственно, в рамках контракта, все эти дефектовки будут устранены в этом году».
Работы по устранению некачественного дорожного покрытия начнутся уже в ближайшее время. Добавим, что к контролю качества ремонтируемых дорог активно привлекаются и жители города. О нарушениях можно сообщить в администрацию города, как по телефону, так и на сайт.
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