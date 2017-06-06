"Муниципальный контроль" проверяет состояние дорог

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Гарантийный случай. Комиссия по обследованию автомобильных дорог общего пользования проверила состояние проезжей части по улице Горбуновой. Об участках, которые необходимо переделать расскажет Карина Алоян.Главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем. Муниципальный контроль ежегодно проводит проверку качества ремонтных работ на дорогах. Где-то есть серьезные замечания, где-то не очень.Участок по улице Горбуновой был сделан с использованием новой для нашего региона технологии. Асфальт укладывал московский подрядчик. Комиссия прошла все 670 метров - проверили покрытие "от и до". Как итог - покрытие на твёрдую "четверку".Срок гарантийного обязательства составляет 48 месяцев. Предполагается, что таким образом строители будут более ответственно относиться к своей работе и обеспечат надлежащее качество услуг, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям.Работы по устранению некачественного дорожного покрытия начнутся уже в ближайшее время. Добавим, что к контролю качества ремонтируемых дорог активно привлекаются и жители города. О нарушениях можно сообщить в администрацию города, как по телефону, так и на сайт.