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Новости / ЖКХ

"Муниципальный контроль" проверяет состояние дорог

Сегодня, 10:09 | Просмотров: 83 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Гарантийный случай. Комиссия по обследованию автомобильных дорог общего пользования проверила состояние проезжей части по улице Горбуновой. Об участках, которые необходимо переделать расскажет Карина Алоян.

Главный показатель качества дороги - это проверка дорожного полотна временем. Муниципальный контроль ежегодно проводит проверку качества ремонтных работ на дорогах. Где-то есть серьезные замечания, где-то не очень.

"Муниципальный контроль" проверяет состояние дорогМАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Мы проверяем гарантийные обязательства, объекты по гарантийным обязательствам, выполненным ремонтов в 2017 году. Сегодня у нас по проверке предприятие АРПТ, московская фирма, в договоре по субподряду выполняли работы "Вятские автомобильные дороги". Сегодня запланировано проверить 11 улиц в составе этого муниципального контракта».

Участок по улице Горбуновой был сделан с использованием новой для нашего региона технологии. Асфальт укладывал московский подрядчик. Комиссия прошла все 670 метров - проверили покрытие "от и до". Как итог - покрытие на твёрдую "четверку".

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Здесь незначительные идут - это не заделка вырубки в районе дома №25, в районе дома 18 и 14 незначительные ямы и расхождение порядка 15 метров спайки, продольной спайки сопряжения двух полос».

Срок гарантийного обязательства составляет 48 месяцев. Предполагается, что таким образом строители будут более ответственно относиться к своей работе и обеспечат надлежащее качество услуг, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям.

"Муниципальный контроль" проверяет состояние дорогОСМАН АЛЫЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»:
«В городе Кирове несколько улиц сделано "Вятавтодором", проводится обследование и выявляется дефектовка. Соответственно, в рамках контракта, все эти дефектовки будут устранены в этом году».

Работы по устранению некачественного дорожного покрытия начнутся уже в ближайшее время. Добавим, что к контролю качества ремонтируемых дорог активно привлекаются и жители города. О нарушениях можно сообщить в администрацию города, как по телефону, так и на сайт.


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