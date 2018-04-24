Новая система обращения с отходами
С 1 января 2019 года Кировская область, как и вся страна, должна перейти на новую систему обращения с отходами.
Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и хранение мусора теперь будет региональный оператор. В нашей области по результатам конкурса им стал АО "Куприт". Эта организация будет работать по принципу управляющей компании, и оказывать коммунальные услуги по вывозу мусора. В ближайшее время все собственники получат проект договора с региональным оператором, а уже с 1 января 2019 года за вывоз мусора мы будем платить по отдельной квитанции.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Единый тариф должен быть утвержден не позднее 20 декабря 2018 года. Новая система предполагает исключения вывоза отходов из перечня услуг по содержанию имущества. Теперь это будет отдельная услуга, которая будет регулироваться государством».
Тариф будет включать в себя не только текущие расходы, но и инвестиции в новые объекты.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Тариф будет включать в себя инвестиционные затраты на создание мусоросортировочных, мусороперерабатывающих заводов, новых полигонов, приобретение автопарка».
Чтобы упорядочить систему обращения с твердыми бытовыми отходами была разработана территориальная схема, в том числе и ее электронный вариант. Программа умеет считать и анализировать, создавая наиболее эффективную модель. Исходя из расчетов, чтобы справиться со всем мусором, нашему региону необходимо дополнительно построить пять полигонов, 14 мусороперегрузочных и мусоросортировочных станции. Еще необходимо порядка тысячи новых контейнерных площадок и 148 новых мусоровозов. Часть расходов, возможно, компенсировать благодаря федеральным программам. Сэкономить можно и на более грамотной логистике.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСОЙ ОБЛАСТИ:
«Транспортные расходы составляют 50-60 процентов. Точное планирование позволяет сократить расходы на транспортировку до 20 процентов».
С января 2019 года на новую систему обращения с отходами должна перейти вся страна. Только половина регионов готова к этому большому шагу и Кировская область в их числе. Ознакомиться с электронной моделью территориальной схемы можно будет на сайте министерства охраны окружающей среды.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.05.2018