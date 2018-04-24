Новая система обращения с отходами

Поделиться новостью:

С 1 января за вывоз мусора все будут платить по отдельной квитанции. Известно, что тариф будет единым для всей области, как и сам оператор, который займется вывозом и размещением ТБО. Юлия Шалаева разбиралась в тонкостях новой системы.С 1 января 2019 года Кировская область, как и вся страна, должна перейти на новую систему обращения с отходами.Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и хранение мусора теперь будет региональный оператор. В нашей области по результатам конкурса им стал АО "Куприт". Эта организация будет работать по принципу управляющей компании, и оказывать коммунальные услуги по вывозу мусора. В ближайшее время все собственники получат проект договора с региональным оператором, а уже с 1 января 2019 года за вывоз мусора мы будем платить по отдельной квитанции.Тариф будет включать в себя не только текущие расходы, но и инвестиции в новые объекты.Чтобы упорядочить систему обращения с твердыми бытовыми отходами была разработана территориальная схема, в том числе и ее электронный вариант. Программа умеет считать и анализировать, создавая наиболее эффективную модель. Исходя из расчетов, чтобы справиться со всем мусором, нашему региону необходимо дополнительно построить пять полигонов, 14 мусороперегрузочных и мусоросортировочных станции. Еще необходимо порядка тысячи новых контейнерных площадок и 148 новых мусоровозов. Часть расходов, возможно, компенсировать благодаря федеральным программам. Сэкономить можно и на более грамотной логистике.С января 2019 года на новую систему обращения с отходами должна перейти вся страна. Только половина регионов готова к этому большому шагу и Кировская область в их числе. Ознакомиться с электронной моделью территориальной схемы можно будет на сайте министерства охраны окружающей среды.