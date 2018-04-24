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Новости / ЖКХ

Новая система обращения с отходами

Вчера, 17:53 | Просмотров: 124 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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С 1 января за вывоз мусора все будут платить по отдельной квитанции. Известно, что тариф будет единым для всей области, как и сам оператор, который займется вывозом и размещением ТБО. Юлия Шалаева разбиралась в тонкостях новой системы.

С 1 января 2019 года Кировская область, как и вся страна, должна перейти на новую систему обращения с отходами.

Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и хранение мусора теперь будет региональный оператор. В нашей области по результатам конкурса им стал АО "Куприт". Эта организация будет работать по принципу управляющей компании, и оказывать коммунальные услуги по вывозу мусора. В ближайшее время все собственники получат проект договора с региональным оператором, а уже с 1 января 2019 года за вывоз мусора мы будем платить по отдельной квитанции.

Новая система обращения с отходами ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Единый тариф должен быть утвержден не позднее 20 декабря 2018 года. Новая система предполагает исключения вывоза отходов из перечня услуг по содержанию имущества. Теперь это будет отдельная услуга, которая будет регулироваться государством».
 
Тариф будет включать в себя не только текущие расходы, но и инвестиции в новые объекты.

Новая система обращения с отходами МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Тариф будет включать в себя инвестиционные затраты на создание мусоросортировочных, мусороперерабатывающих заводов, новых полигонов, приобретение автопарка».

Чтобы упорядочить систему обращения с твердыми бытовыми отходами была разработана территориальная схема, в том числе и ее электронный вариант. Программа умеет считать и анализировать, создавая наиболее эффективную модель. Исходя из расчетов, чтобы справиться со всем мусором, нашему региону необходимо дополнительно построить пять полигонов, 14 мусороперегрузочных и мусоросортировочных станции. Еще необходимо порядка тысячи новых контейнерных площадок и 148 новых мусоровозов. Часть расходов, возможно, компенсировать благодаря федеральным программам. Сэкономить можно и на более грамотной логистике.

Новая система обращения с отходами АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСОЙ ОБЛАСТИ:
«Транспортные расходы составляют 50-60 процентов. Точное планирование позволяет сократить расходы на транспортировку до 20 процентов».

С января 2019 года на новую систему обращения с отходами должна перейти вся страна. Только половина регионов готова к этому большому шагу и Кировская область в их числе. Ознакомиться с электронной моделью территориальной схемы можно будет на сайте министерства охраны окружающей среды.


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