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Новости / ЖКХ

В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъезде

Сегодня, 12:06 | Просмотров: 95 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Нововятском районе жители дома № 18 по улице Орджоникидзе жалуются на постоянно протекающую крышу. В управляющей компании полный ремонт кровли сделать не могут, однако, утверждают, что работы проводятся по всем заявкам жильцов.

Подъезд заливает постоянно в течение нескольких лет. С потопами борются и во время таяния снега, и после дождей. Жильцам пятого этажа приходится забираться на чердак, чтобы выносить оттуда воду.

В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъездеМАРГАРИТА СОБОЛЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18:
«С крыши бежит вода, по стенкам, на полу, и у нас тазы стоят, чтоб вода не лилась по всему полу. Я полезла сливать воду и упала оттуда, сломала ногу, абсолютно ничего не делает управляющая компания, ходила на костылях к ним жаловалась, и никакого эффекта».

Однако, в управляющей компании "Нововятск" утверждают, что ни одно обращение жителей без ответа не остается. Так было и после недавнего снегопада.

В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъездеСЕРГЕЙ МАЛЫХ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОВЯТСК":
«У нас за последнее время поступала одна заявка по данной проблеме 27 апреля из комнаты 118, заявка нами была отработана, снег над данным жилым помещением был очищен, мелкие текущие работы по исправлению герметичности крыши были проведены».

Но "латание дыр" помогает мало. Три года назад жители за свой счет отремонтировали коридор и общую кухню, заменили электропроводку. И через несколько дней с крыши снова побежало. Пришлось опять приводить в порядок потолок и стены.

МАРГАРИТА СОБОЛЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 18:
«Мы делали по осени, все забелили, все отремонтировали, и опять то же самое, и по тем же швам. Лампу уже сняли, посмотрите, все сыро, лампа вспыхивает, мы ее просто убрали».

СЕРГЕЙ МАЛЫХ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВОВЯТСК":
«Кровля этого дома требует капитального ремонта, мы со своей стороны, производим текущий, так скажем, "заплатный" ремонт».

И единственным выходом для жильцов может стать перенос сроков капитального ремонта кровли. Для этого нужно провести общее собрание собственников и обратиться в местную администрацию, где и определят техническую необходимость именно этого вида ремонта. Кроме того, собранных жильцами средств на капремонт должно быть не менее 50 процентов.


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