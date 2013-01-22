В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъезде

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В Нововятском районе жители дома № 18 по улице Орджоникидзе жалуются на постоянно протекающую крышу. В управляющей компании полный ремонт кровли сделать не могут, однако, утверждают, что работы проводятся по всем заявкам жильцов.Подъезд заливает постоянно в течение нескольких лет. С потопами борются и во время таяния снега, и после дождей. Жильцам пятого этажа приходится забираться на чердак, чтобы выносить оттуда воду.Однако, в управляющей компании "Нововятск" утверждают, что ни одно обращение жителей без ответа не остается. Так было и после недавнего снегопада.Но "латание дыр" помогает мало. Три года назад жители за свой счет отремонтировали коридор и общую кухню, заменили электропроводку. И через несколько дней с крыши снова побежало. Пришлось опять приводить в порядок потолок и стены.И единственным выходом для жильцов может стать перенос сроков капитального ремонта кровли. Для этого нужно провести общее собрание собственников и обратиться в местную администрацию, где и определят техническую необходимость именно этого вида ремонта. Кроме того, собранных жильцами средств на капремонт должно быть не менее 50 процентов.