В Кирове отключили системы отопления.
Руководство г. Кирова подписало распоряжение, по которому с 11 мая ресурсоснабжающим организациям рекомендовано завершить отопительный период 2017-2018 годов.
Всем управляющим компаниям будут разосланы соответствующие уведомления. Отключение систем отопления учреждений здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будут производить по заявкам их руководителей.
Организациям, эксплуатирующим объекты теплового хозяйства, предписано обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения.
Теплоснабжающие организации, предприятия, обслуживающие жилищный фонд, а также все учреждения соцсферы должны обеспечить технически исправное состояние объектов теплового хозяйства на случай резкого понижения среднесуточной температуры воздуха.
В дальнейшем по графику будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.