В Кирове отключили системы отопления.

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Руководство г. Кирова подписало распоряжение, по которому с 11 мая ресурсоснабжающим организациям рекомендовано завершить отопительный период 2017-2018 годов.

Всем управляющим компаниям будут разосланы соответствующие уведомления. Отключение систем отопления учреждений здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будут производить по заявкам их руководителей.

Организациям, эксплуатирующим объекты теплового хозяйства, предписано обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения.

Теплоснабжающие организации, предприятия, обслуживающие жилищный фонд, а также все учреждения соцсферы должны обеспечить технически исправное состояние объектов теплового хозяйства на случай резкого понижения среднесуточной температуры воздуха.

В дальнейшем по графику будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей.