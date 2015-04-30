ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня воскресенье

13 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7354
EURO: 73.5145
Погода в городе Кирове:
вечером:  +18...+20°C
ночью:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове отключили системы отопления.

Сегодня, 11:20 | Просмотров: 82 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Руководство г. Кирова подписало распоряжение, по которому с 11 мая ресурсоснабжающим организациям рекомендовано завершить отопительный период 2017-2018 годов.
 
Всем управляющим компаниям будут разосланы соответствующие уведомления. Отключение систем отопления учреждений здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будут производить по заявкам их руководителей.
 
Организациям, эксплуатирующим объекты теплового хозяйства, предписано обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения.
 
Теплоснабжающие организации, предприятия, обслуживающие жилищный фонд, а также все учреждения соцсферы должны обеспечить технически исправное состояние объектов теплового хозяйства на случай резкого понижения среднесуточной температуры воздуха.
 
В дальнейшем по графику будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области с начала 2018 года выявлено 74 ВИЧ-инфицированных.

11:30 13.05.2018


В Кировской области с начала 2018 года выявлено 74 ВИЧ-инфицированных.

В Кирове отключили системы отопления.

11:20 13.05.2018


В Кирове отключили системы отопления.

В Малмыжском районе для учеников сгоревшей малокомплектной школы нашли новое помещение.

11:07 13.05.2018


В Малмыжском районе для учеников сгоревшей малокомплектной школы нашли новое помещение.

Кировские акробаты блеснули мастерством на Кубке Нечерноземья.

18:53 11.05.2018


Кировские акробаты блеснули мастерством на Кубке Нечерноземья.

Воспитанник кировского хоккея Сергей Перминов перешел в ХК "Зоркий".

18:41 11.05.2018


Воспитанник кировского хоккея Сергей Перминов перешел в ХК "Зоркий".

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

16:10 11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

15:47 11.05.2018


В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

Все новости

Вести. Кировская область

Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

20:03 11.05.2018


Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

Кировские врачи вернули пациенту отрезанный палец

20:00 11.05.2018


Кировские врачи вернули пациенту отрезанный палец

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

15:19 11.05.2018


Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

15:15 11.05.2018


Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

Проблемный причал в Котельниче

15:13 11.05.2018


Проблемный причал в Котельниче

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Отопительный сезон в Кирове завершится 6 мая

30.04.2015


Отопительный сезон в Кирове завершится 6 мая

Отопительный сезон в Кирове закончится 5 июня.

02.06.2017


Отопительный сезон в Кирове закончится 5 июня.

В Кирово-Чепецке отопительный сезон завершится 29 мая

22.05.2017


В Кирово-Чепецке отопительный сезон завершится 29 мая

В Кирово-Чепецке 4 мая отключат отопление

29.04.2016


В Кирово-Чепецке 4 мая отключат отопление

В Кирове получен первый паспорт готовности к отопительному сезону

03.07.2017


В Кирове получен первый паспорт готовности к отопительному сезону

В детских садах и школах начнут включать отопление

09.09.2015


В детских садах и школах начнут включать отопление

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

30.04.2018


Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх