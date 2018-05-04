Бытовые проблемы частного сектора города Слободского

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Еще одна головная боль - это деревянный мост, как называют его местные жители "дорога жизни". Каждый день через него проходят местные жители на работу и гуляют мамы с малышами на колясках. Ограждение на мосту только с одной стороны и то не везде. Местные власти ситуацию пообещали исправить.

К нам в редакцию обратились жители частного сектора города Слободского. Люди пожаловались на проблемы, связанные с благоустройством микрорайона.Частный сектор Слободского или как его называют в народе - микрорайон "БАМ". Между домами проходят грунтовые дороги, которые с наступлением весны превращаются в непролазную грязь.Немало вопросов вызывают и огромные кучи мусора. Не смотря на то, что установлены контейнеры для ТБО, они переполнены. В некоторых местах подъехать и освободить контейнер практически невозможно.Ну а чтобы сделать большой шаг вперед в вопросе благоустройства территории, местным жителям можно было бы объединиться и попробовать решить проблемы через участие в программе по поддержке местных инициатив.Что касается текущих проблем, в местной администрации заверили, что уже обозначили круг первоочередных задач, которые будут решать в ближайшее время.