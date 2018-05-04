Бытовые проблемы частного сектора города Слободского
Частный сектор Слободского или как его называют в народе - микрорайон "БАМ". Между домами проходят грунтовые дороги, которые с наступлением весны превращаются в непролазную грязь.
НАДЕЖДА ЕФИМОВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«У меня муж на группе, с инфарктом. Даже скорая это проблема. Мы не могли выйти из дома».
«Предусмотрены контракты, будет все сделано. Профилирование дорог. Заложено в смету. Это каждый год закладывается. Сейчас техника работает в другом микрорайоне. Там, где ситуация более критичная. Здесь есть еще время подождать. Техника будет направлена, графики у нас составлены».
Немало вопросов вызывают и огромные кучи мусора. Не смотря на то, что установлены контейнеры для ТБО, они переполнены. В некоторых местах подъехать и освободить контейнер практически невозможно.
НАДЕЖДА ЕФИМОВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«В том году, мы месяц звонили, без письма, просто звонили и через месяц убрали. Мусор вышел на дорогу. Обойти нельзя было».
«Конечно, ситуацию в этом микрорайоне возьму на личный контроль, я человек новый, только заступил на должность».
Ну а чтобы сделать большой шаг вперед в вопросе благоустройства территории, местным жителям можно было бы объединиться и попробовать решить проблемы через участие в программе по поддержке местных инициатив.
АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС, ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОЙ:
«Жителям улицы стоит собрать инициативную группу, 2-3 человека, которые будут общаться. Обраться в администрацию и там помогут. Что сделать, с чего начать».
Что касается текущих проблем, в местной администрации заверили, что уже обозначили круг первоочередных задач, которые будут решать в ближайшее время.
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