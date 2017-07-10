Несанкционированная свалка в Котельниче

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В Котельниче активисты ОНФ выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов и утечку канализационных вод в овраг.В Котельниче, недалеко от лыжной базы, в парковой зоне города наблюдается сток нечистот из канализационной трубы и соседствующая свалка. Проблема возникла давно, в паблике "Типичный Котельнич" о ней писали и в этом, и в прошлом году. Но пока признаков улучшения ситуации не видно.Президент России Владимир Путин поставил перед Правительством задачу полной ликвидации несанкционированных свалок в городской черте. Об этом говорится в указе президента, определяющем национальные цели развития страны на период до 2024 года. Помогать исполнять приказ президента в Котельниче будут, в том числе, и активисты ОНФ.По официальным данным регионального министерства охраны окружающей среды, в Кировской области насчитывается 61 свалка отходов в границах населенных пунктов. Ликвидацией и рекультивации таких объектов должны заниматься муниципальные власти. При наличии проектной документации от нашего региона будут подаваться заявки на федеральные субсидии в Минприроды. И всё же, начало всех действий и инициатива должны идти от местной власти.