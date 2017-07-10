ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

14 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7684
EURO: 73.9430
Погода в городе Кирове:
вечером:  +12...+14°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Несанкционированная свалка в Котельниче

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 89 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Котельниче активисты ОНФ выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов и утечку канализационных вод в овраг.

В Котельниче, недалеко от лыжной базы, в парковой зоне города наблюдается сток нечистот из канализационной трубы и соседствующая свалка. Проблема возникла давно, в паблике "Типичный Котельнич" о ней писали и в этом, и в прошлом году. Но пока признаков улучшения ситуации не видно.

Несанкционированная свалка в Котельниче ЛЮДМИЛА ТАТАРИНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧ:
«Коллектор, который выстроен, весной переполняется, и все нечистоты текут в овраг. Сейчас видны следы, все это пахнет, кроме того, тут устроили свалку мусора. А мы не хотим жить в таком загрязнении, хотим, чтобы навели порядок».
 
Президент России Владимир Путин поставил перед Правительством задачу полной ликвидации несанкционированных свалок в городской черте. Об этом говорится в указе президента, определяющем национальные цели развития страны на период до 2024 года. Помогать исполнять приказ президента в Котельниче будут, в том числе, и активисты ОНФ.

Несанкционированная свалка в Котельниче АЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«К нам в Общероссийский народный фронт несколько раз обращались жители, просили принять меры. Мы обратимся во все надзорные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, в администрацию города, для приведения этой территории в надлежащее состояние».
 
По официальным данным регионального министерства охраны окружающей среды, в Кировской области насчитывается 61 свалка отходов в границах населенных пунктов. Ликвидацией и рекультивации таких объектов должны заниматься муниципальные власти. При наличии проектной документации от нашего региона будут подаваться заявки на федеральные субсидии в Минприроды. И всё же, начало всех действий и инициатива должны идти от местной власти.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В центре Кирова сгорело деревянное здание.

17:23 14.05.2018


В центре Кирова сгорело деревянное здание.

В Малмыжском районе с холма в реку упал трактор.

16:42 14.05.2018


В Малмыжском районе с холма в реку упал трактор.

В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

13:23 14.05.2018


В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

13:02 14.05.2018


Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

12:46 14.05.2018


В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова поднялся до отметки +463 см от нулевого поста.

12:06 14.05.2018


Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова поднялся до отметки +463 см от нулевого поста.

В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.

11:25 14.05.2018


В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.

Все новости

Вести. Кировская область

В Свече состоялся региональный турнир по самбо

18:01 14.05.2018


В Свече состоялся региональный турнир по самбо

Окончание отопительного сезона в Кирове

18:00 14.05.2018


Окончание отопительного сезона в Кирове

Убийство на улице Шаляпина, 2

15:10 14.05.2018


Убийство на улице Шаляпина, 2

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

15:08 14.05.2018


В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

11:58 14.05.2018


Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Активисты ОНФ нашли в городе очередную проблемную свалку

10.07.2017


Активисты ОНФ нашли в городе очередную проблемную свалку

У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

02.11.2017


У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

31.01.2017


Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

Активисты ОНФ обнаружили в свалку с опасными медотходами

15.05.2017


Активисты ОНФ обнаружили в свалку с опасными медотходами

Активисты ОНФ ликвидировали свалку на берегу Вятки

24.04.2017


Активисты ОНФ ликвидировали свалку на берегу Вятки

В Кирове обнаружили свалку опасных отходов.

02.06.2017


В Кирове обнаружили свалку опасных отходов.

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх