Несанкционированная свалка в Котельниче
В Котельниче, недалеко от лыжной базы, в парковой зоне города наблюдается сток нечистот из канализационной трубы и соседствующая свалка. Проблема возникла давно, в паблике "Типичный Котельнич" о ней писали и в этом, и в прошлом году. Но пока признаков улучшения ситуации не видно.
ЛЮДМИЛА ТАТАРИНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧ:
«Коллектор, который выстроен, весной переполняется, и все нечистоты текут в овраг. Сейчас видны следы, все это пахнет, кроме того, тут устроили свалку мусора. А мы не хотим жить в таком загрязнении, хотим, чтобы навели порядок».
Президент России Владимир Путин поставил перед Правительством задачу полной ликвидации несанкционированных свалок в городской черте. Об этом говорится в указе президента, определяющем национальные цели развития страны на период до 2024 года. Помогать исполнять приказ президента в Котельниче будут, в том числе, и активисты ОНФ.
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«К нам в Общероссийский народный фронт несколько раз обращались жители, просили принять меры. Мы обратимся во все надзорные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, в администрацию города, для приведения этой территории в надлежащее состояние».
По официальным данным регионального министерства охраны окружающей среды, в Кировской области насчитывается 61 свалка отходов в границах населенных пунктов. Ликвидацией и рекультивации таких объектов должны заниматься муниципальные власти. При наличии проектной документации от нашего региона будут подаваться заявки на федеральные субсидии в Минприроды. И всё же, начало всех действий и инициатива должны идти от местной власти.
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