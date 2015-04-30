Окончание отопительного сезона в Кирове
Отключение систем отопления учреждений здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будут производить по заявкам их руководителей. Организациям, эксплуатирующим объекты теплового хозяйства, предписано обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения. В дальнейшем по графику будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей на плотность для выявления дефектных участков в системе централизованного водоснабжения. После испытаний ресурсоснабжающие организации приступят к проведению ремонтных мероприятий по подготовке к отопительному периоду на следующий сезон.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Что касается наших испытаний, то первые испытания одной секции из 80 уже прошли до завершения отопительного сезона, там, где это не связано с отключением потребителей. Остальные испытания начнутся планово с начала следующей недели. Мы ждали завершения отопительного сезона. График согласовывается с администрацией города и в конце недели эти секции будут известны».
Кроме того, управляющие компании и организации по обслуживанию жилищного фонда приступили к осмотру, ревизии, промывке и ремонту внутридомовых систем отопления. С десятого мая в областном центре начались испытания теплосетей. Процедура предполагает поднятие температуры в теплоносителях до 130 градусов - это делается в самом конце отопительного сезона, чтобы при возникновении дефектов не произошло промерзание теплоносителей.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Испытания показали, что сети изношены прилично. Они испытывают тепловую систему на расширение и компенсаторы П-образные или сальниковые показывают, как они срабатывают».
Напомним, что информацию о проведении предстоящих гидравлических испытаниях можно найти на интернет ресурсе "Горячая вода в Кирове".
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