Окончание отопительного сезона в Кирове

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В Кирове официально завершился отопительный период. Соответствующее постановление подписал глава администрации. Управляющим компаниям разосланы уведомления о прекращении подачи тепла в жилые дома.Отключение систем отопления учреждений здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будут производить по заявкам их руководителей. Организациям, эксплуатирующим объекты теплового хозяйства, предписано обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения. В дальнейшем по графику будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей на плотность для выявления дефектных участков в системе централизованного водоснабжения. После испытаний ресурсоснабжающие организации приступят к проведению ремонтных мероприятий по подготовке к отопительному периоду на следующий сезон.Кроме того, управляющие компании и организации по обслуживанию жилищного фонда приступили к осмотру, ревизии, промывке и ремонту внутридомовых систем отопления. С десятого мая в областном центре начались испытания теплосетей. Процедура предполагает поднятие температуры в теплоносителях до 130 градусов - это делается в самом конце отопительного сезона, чтобы при возникновении дефектов не произошло промерзание теплоносителей.Напомним, что информацию о проведении предстоящих гидравлических испытаниях можно найти на интернет ресурсе "Горячая вода в Кирове".