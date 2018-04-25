Проверка уровня воды в Вересниках

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В Кирове пройден пик паводка. За минувшие сутки уровень воды в Вятке снизился на 1 см и к утру составил 462 сантиметра выше «нуля поста». Тем не менее, специалисты Единой дежурной диспетчерской службы продолжают объезд низинных территорий.Ежедневно сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы объезжают потопляемые паводком территории. Производят как звуковое оповещение граждан об изменениях уровня воды, так и расклеивают сообщения на информационных стендах. По всем прогнозам, в этом году вода уже не поднимется.В том, что паводок уже отступает, не сомневаются и местные жители. За много лет проживания в микрорайоне, они уже знают чего ожидать и в какие даты. Некоторым без большой воды в этом году даже немного скучно.Наплавные тротуары, строительство которых привлекло к себе большое внимание общественности, в этом году жителям Вересников почти не пригодились. Придомовые территории подтоплены, но передвигаться между домами можно беспрепятственно.