Проверка уровня воды в Вересниках
- Прослушайте информацию по весеннему половодью. На 15ое мая 18го года уровень воды составляет 462 сантиметра. По прогнозу Кировского гидрометцентра на ближайшие сутки прогнозируется спад уровня воды до отметки 447.
Ежедневно сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы объезжают потопляемые паводком территории. Производят как звуковое оповещение граждан об изменениях уровня воды, так и расклеивают сообщения на информационных стендах. По всем прогнозам, в этом году вода уже не поднимется.
ВЛАДИМИР СЕЛЕЗНЕВ, НАЧАЛЬНИК ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г.КИРОВА:
«Основываясь на прогнозе гидрометцентра кировского в ближайшие дни следует устойчивое понижение воды в реке Вятке. Это также подтверждается тем, что мы мониторим уровень воды в реке Вятка выше нас, которая находится в Кирово-Чепецке. Там также произошло снижение и в Слободском тоже происходит снижение на 5-6-9 сантиметров за прошедшие сутки».
В том, что паводок уже отступает, не сомневаются и местные жители. За много лет проживания в микрорайоне, они уже знают чего ожидать и в какие даты. Некоторым без большой воды в этом году даже немного скучно.
- Ездить сейчас приходится через хлыновскую, в объезд. Вода, как обычно, на 9ое мая пик паводка. Может чуть позднее. Сейчас она на пике, дальше не будет подъема.
- Я всю жизнь здесь прожила. Я с 31го года, так отец до войны здесь работал и всю жизнь здесь на лесозаводе прожила. И вроде без воды так и скучно.
Наплавные тротуары, строительство которых привлекло к себе большое внимание общественности, в этом году жителям Вересников почти не пригодились. Придомовые территории подтоплены, но передвигаться между домами можно беспрепятственно.
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