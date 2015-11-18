Заместителем начальника департамента городского хозяйства г. Кирова назначен Александр Орехов.

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Александр Юрьевич Орехов родился в г. Раменское Московской области.

Выпускник Государственного университета управления по специальности «Менеджмент организации».

Работал инженером и главным инженером в «Первой экспедиционной компании Восток», МП «Раменское производственно-техническое объединение городского хозяйства», «Комбинате коммунальных предприятий и благоустройства».

С 2015 года занимал должность гендиректора «Комбината благоустройства Бронницкого городского хозяйства» (Московская область).

В качестве заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации г. Кирова Александр Орехов будет курировать сферу ЖКХ.

Возглавляет департамент городского хозяйства г. Кирова Олег Семаков.