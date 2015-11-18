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Новости / ЖКХ

Заместителем начальника департамента городского хозяйства г. Кирова назначен Александр Орехов.

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Александр Юрьевич Орехов родился в г. Раменское Московской области.
 
Выпускник Государственного университета управления по специальности «Менеджмент организации».
 
Работал инженером и главным инженером в «Первой экспедиционной компании Восток», МП «Раменское производственно-техническое объединение городского хозяйства», «Комбинате коммунальных предприятий и благоустройства».
 
С 2015 года занимал должность гендиректора «Комбината благоустройства Бронницкого городского хозяйства» (Московская область).
 
В качестве заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации г. Кирова Александр Орехов будет курировать сферу ЖКХ.
 
Возглавляет департамент городского хозяйства г. Кирова Олег Семаков.


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