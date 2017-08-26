В Кирове продолжается ремонт дорог и фонтанов
Сквер 60 лет СССР одно из любимых мест отдыха горожан. В жаркие летние дни здесь всегда можно укрыться в тени и полюбоваться на фонтан, который в этом году пока не включили.
- Обратили внимание, что нынче не работает фонтан?
- Да, не работает.
- Не задавались вопросом почему?
- Это странно, потому что в это время все фонтаны включены в городе.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каскадный фонтан в сквере 60 лет СССР должны были включить 1 мая, но в связи с плохими погодными условиями запуск перенесли на 9 мая. Однако при проведении подготовительных работ выяснилось, что некоторые элементы фонтана, в частности электрооборудование, вышли из строя».
Запуск вновь пришлось отложить. Как пояснили в территориальном управлении по Первомайскому району, в настоящее время один из двигателей и часть электрооборудования ремонтируют. По планам в течение двух недель ремонт должен завершиться. Добавим, что кировчане очень ждут, когда фонтан вновь начнет работать.
- А ждете, когда его запустят?
- Конечно! Очень красиво, музыка. Праздничное настроение создает.
- Лето же наступило, чтоб красиво было. Ведь дети гуляют здесь.
- Вечерами здесь очень приятно прогуляться.
А тем временем в областном центре продолжаются работы на городских улицах в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По информации Дирекции дорожного хозяйства работы продолжаются на 6 участках городских трасс. На улице Дерендяева рабочие ГДМС проводят укладку выравнивающего слоя. На Карла Маркса продолжается обустройство съездов и парковок. Ведутся работы и на улице Герцена. В Коминтерне полностью завершено фрезерование, на 80% выполнена укладка выравнивающего слоя. Также подрядчики планируют приступить к работам в поселке Дороничи.
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