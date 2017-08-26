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В Кирове продолжается ремонт дорог и фонтанов. Работы, в том числе, пройдут и в сквере 60 лет СССР, где находится один из самых из красивых фонтанов города.Сквер 60 лет СССР одно из любимых мест отдыха горожан. В жаркие летние дни здесь всегда можно укрыться в тени и полюбоваться на фонтан, который в этом году пока не включили.Запуск вновь пришлось отложить. Как пояснили в территориальном управлении по Первомайскому району, в настоящее время один из двигателей и часть электрооборудования ремонтируют. По планам в течение двух недель ремонт должен завершиться. Добавим, что кировчане очень ждут, когда фонтан вновь начнет работать.А тем временем в областном центре продолжаются работы на городских улицах в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". По информации Дирекции дорожного хозяйства работы продолжаются на 6 участках городских трасс. На улице Дерендяева рабочие ГДМС проводят укладку выравнивающего слоя. На Карла Маркса продолжается обустройство съездов и парковок. Ведутся работы и на улице Герцена. В Коминтерне полностью завершено фрезерование, на 80% выполнена укладка выравнивающего слоя. Также подрядчики планируют приступить к работам в поселке Дороничи.