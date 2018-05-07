За сутки вода в реке Вятке убыла на 20 см.

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На утро 18 мая уровень воды в реке Вятке в черте Кирова составил +419 см от нулевого поста.

По информации Кировского управления гражданской защиты, на данный момент от воды полностью освободились дороги в микрорайонах Красной Звезды и в поселке Симоновском.

По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки-двое вода уйдет и из Дымково, поселка Широковского и с улицы Лесозаводской.

- Пока мы продолжаем мероприятия, предусмотренные в связи с паводком, в том числе оповещение населения об уровне воды. Но если она будет убывать такими же темпами, то, возможно, к понедельнику завершим комплекс этих мероприятий, - отметил глава Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. - Затем традиционно будет проведена послепаводковая уборка затопляемых территорий.