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Новости / ЖКХ

За сутки вода в реке Вятке убыла на 20 см.

Сегодня, 11:21 | Просмотров: 143 | Версия для печати
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На утро 18 мая уровень воды в реке Вятке в черте Кирова составил +419 см от нулевого поста.
 
По информации Кировского управления гражданской защиты, на данный момент от воды полностью освободились дороги в микрорайонах Красной Звезды и в поселке Симоновском.
 
По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки-двое вода уйдет и из Дымково, поселка Широковского и с улицы Лесозаводской.
 
- Пока мы продолжаем мероприятия, предусмотренные в связи с паводком, в том числе оповещение населения об уровне воды. Но если она будет убывать такими же темпами, то, возможно, к понедельнику завершим комплекс этих мероприятий, - отметил глава Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. - Затем традиционно будет проведена послепаводковая уборка затопляемых территорий.


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