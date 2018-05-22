В Кирове начались гидравлические испытания

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Кировчанам придется пожить без горячей воды. В городе начались гидравлические испытания сетей. Первыми, кто ощутит неудобства, станут жители северной части Кирова.Одиннадцатого мая в Кирове закончился отопительный сезон. А 21го числа начались гидравлические испытания. Сотрудники теплоснабжающей компании должны проверить 94 крупные секции, а это почти три с половиной сотни участков тепловых сетей.Ежедневно сотрудники теплоснабжающей компании устраняют 11-ть дефектов. В течение этой недели необходимо провести гидравлические испытания на 65-ти участках. Это, в основном северная часть города Кирова.Большую работу планируется провести в районе ТЭЦ-4. Жители этого района так же остались без горячего водоснабжения. Отметим, в северной части Кирова опресовка уже началась.Горячей воды нет в некоторых домах в центре города. Коммунальщики сейчас работают над устранением дефектов.