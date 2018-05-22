В Кирове начались гидравлические испытания
Одиннадцатого мая в Кирове закончился отопительный сезон. А 21го числа начались гидравлические испытания. Сотрудники теплоснабжающей компании должны проверить 94 крупные секции, а это почти три с половиной сотни участков тепловых сетей.
АЛЕКСАНДР ОХАПКИН, ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«На сегодня мы испытали 18-ть секций. Из 18-ти секций закончены успешно, т.е. без дефектов или устранены дефекты на пяти секциях и они запущены в работу. Сейчас продолжается работа на 11ти секциях».
Ежедневно сотрудники теплоснабжающей компании устраняют 11-ть дефектов. В течение этой недели необходимо провести гидравлические испытания на 65-ти участках. Это, в основном северная часть города Кирова.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Гидравлические испытания планируется провести в районе заводов Лепсе и ОЦМ. Горячего водоснабжения сейчас нет на Филейке. В лучшем случае без горячей воды жители этого микрорайона останутся до конца недели».
Большую работу планируется провести в районе ТЭЦ-4. Жители этого района так же остались без горячего водоснабжения. Отметим, в северной части Кирова опресовка уже началась.
АЛЕКСАНДР ОХАПКИН, ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Провели отключение и расхолаживание сетей. Сегодня часть секций уже будут опресованы. По мере устранения дефектов, выявленных на них, будем проводить включение. Если дефектов выявлено не будет, будем проводить включение без задержек».
Горячей воды нет в некоторых домах в центре города. Коммунальщики сейчас работают над устранением дефектов.
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