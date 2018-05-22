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Сегодня представители "муниципального контроля" проверили ход ремонтных работ на улице Карла Либкнехта. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" подрядчик в ближайшие дни завершит укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.Один из первых участков, где появилась дорожная техника, стала улица Карла Либкнехта. Ее отремонтируют на всём протяжении от улицы Профсоюзной до улицы Азина. Ремонт планируется завершить до 31 мая. Подрядчик должен выборочно поменять около 2 тысяч метров бортового камня, поднять 43 колодца и полностью переложить дорожное полотно – выравнивающий и верхний слои. На сегодняшний день работы ведутся на участке Красноармейская - Азина. Протяженность чуть более трех километров. Сумма ремонта составляет порядка сорока миллионов рублей.После укладки верхнего слоя через трое суток будет проведен отбор проб верхних слоев для проверки всех физико-механических показателей. И по результатам будет принято решение о приемке улицы. Большую сложность в ремонте создают припаркованные машины. Чтобы приступить сегодня к работам подрядчик потратил полтора часа, чтобы найти хозяев. Автовладельцев даже не смущают выставленные знаки, которые запрещают въезд.На сегодняшний день заканчивается ремонт уже шестой улицы. Завершены работы по улице Карла Маркса, Герцена, Московская (от Набережной Грина до Карла Маркса), в микрорайоне Радужный по улице Производственная и в переулке Школьном. Как отмечают в дирекции дорожного хозяйства готовность по этим улицам 90%.