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Новости / ЖКХ

Представители "муниципального контроля" проверили ход ремонтных работ на улице Карла Либкнехта

Вчера, 20:45 | Просмотров: 137 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня представители "муниципального контроля" проверили ход ремонтных работ на улице Карла Либкнехта. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" подрядчик в ближайшие дни завершит укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Один из первых участков, где появилась дорожная техника, стала улица Карла Либкнехта. Ее отремонтируют на всём протяжении от улицы Профсоюзной до улицы Азина. Ремонт планируется завершить до 31 мая. Подрядчик должен выборочно поменять около 2 тысяч метров бортового камня, поднять 43 колодца и полностью переложить дорожное полотно – выравнивающий и верхний слои. На сегодняшний день работы ведутся на участке Красноармейская - Азина. Протяженность чуть более трех километров. Сумма ремонта составляет порядка сорока миллионов рублей.

Представители "муниципального контроля" проверили ход ремонтных работ на улице Карла Либкнехта МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Большие глобальные работы здесь проведены. Поднятие колодцев выполнено и происходит укладка верхнего слоя ЩМА 15. Работа проводилась в течении двух недель. Первоначальные вырубки по нижним слоям показали хорошие результаты».
 
После укладки верхнего слоя через трое суток будет проведен отбор проб верхних слоев для проверки всех физико-механических показателей. И по результатам будет принято решение о приемке улицы. Большую сложность в ремонте создают припаркованные машины. Чтобы приступить сегодня к работам подрядчик потратил полтора часа, чтобы найти хозяев. Автовладельцев даже не смущают выставленные знаки, которые запрещают въезд.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«В городе Кирове хорошие погодные условия бывают не каждый день, и нам приходится экономить каждый час. Это очень сказывается на выполнении работ. Затягивается выполнение работ из-за припаркованного транспорта».

На сегодняшний день заканчивается ремонт уже шестой улицы. Завершены работы по улице Карла Маркса, Герцена, Московская (от Набережной Грина до Карла Маркса), в микрорайоне Радужный по улице Производственная и в переулке Школьном. Как отмечают в дирекции дорожного хозяйства готовность по этим улицам 90%.


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