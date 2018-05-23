Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

Поделиться новостью:

Напомним, ЧП произошло 23 мая 2018 года.

Около полудня в мкр. Вересники загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Мебельщиков. Пламя быстро распространилось по крыше дома.

К моменту прибытия пожарных кровля была почти полностью охвачена огнем. Из дома были эвакуированы 30 человек, из них - 5 детей.

Пострадавших нет.

Причины и масштабы последствий пожара еще предстоит выяснить. На месте происшествия побывали представители руководства ТУ по Первомайскому району г. Кирова. По уточненной информации, в сгоревшем доме проживали 47 человек.

Сейчас в администрации составляют список тех, кому в оперативном порядке необходимо предоставить помещения маневренного фонда. Тем, кого не оказалось дома, с паспортом следует обратиться в жилищный отдел Первомайского теруправления.

Всем погорельцам ключи от временного жилья готовы предоставить по первому требованию.

Добавим, что в 2012 году дом признан аварийным. Расселение жильцов было запланировано на 30.12.2018 года.