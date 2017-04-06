Начальника отдела ООО «УК Ленинского района» приговорили к 1,6 году лишения свободы.

Поделиться новостью:

Сотрудник УК Ленинского района был признан виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 5 марта 2017 года. С крыши 4-этажного дома на ул. Преображенской на 67-летнюю женщину, которая гуляла с 5-летним внуком, упала снежная глыба.

От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Ребенок не пострадал.

Следствием было установлено, что на крыше дома скопилось значительное количество снега и льда, которое являлось критическим и создавало реальную опасность их схода на тротуар. Но сотрудник УК своевременно не организовал очистку кровли угловой части указанного здания, а также не установил ограждения к месту возможного схода снега.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1,6 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области