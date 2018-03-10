В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

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Непогода обрушилась на Кировскую область 27 мая около полудня.

Скорость порывов шквалистого ветра превышала 20 метров в секунду. В результате только в городе было сломано и повалено порядка 60 деревьев.

Повреждены 12 остановок общественного транспорта. Две из них восстановлению не подлежат и будут заменены. Остальные отремонтируют.

По уточненным данным, во время стихии пострадали три человека. Двое мужчин были травмированы упавшим на остановку деревом на улице Ключевой (мкр. Вересники), еще один пострадавший получил травмы на улице Широнинцев.

После урагана на улицы города сразу были выведены 10 оперативных бригад в составе специалистов «Горэлектросети», «Кировсвета» и Дирекции зеленого хозяйства.

На «внутренних» электросетях Кирова было зафиксировано 26 порывов: все они были устранены спустя несколько часов. На «внешних» сетях (уличное освещение) энергетики зафиксировали 40 повреждений.

На улице Ключевой было повреждено сразу 8 пролетов. На сегодня остаются не восстановленными 9 участков уличного освещения. К вечеру сегодняшнего дня все сети будут приведены в рабочее состояние.

Сегодня в течение дня инспекторы теруправлений Кирова продолжат обследовать все микрорайоны на наличие повреждений.

фото vk.com/meteokirov, vk.com/zlo43, vk.com/kirovdps