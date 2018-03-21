В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.
Об опасных неогороженных строительных площадках в мкр. Верхние Черемушки, расположенном на границе Кирова и Кирово-Чепецкого района, местные жители сообщили в марте.
На улице Полянской, 4, рядом с детской площадкой почти два года стоит каркас 5-этажного дома, строительство которого заморозили. Подростки выбрали опасный недострой местом для игр.
После обращения общественных активистов и ОНФ в администрацию Кирово-Чепецкого района застройщик микрорайона, Кировская региональная ипотечная корпорация, пообещала до 1 июня заключить договор на установку ограждения опасного объекта.
И недавно строительство забора началось.
Добавим, что в этом микрорайоне на улице Беговой есть еще один недострой - котлован будущего здания, в котором торчит арматура. Летом котлован также привлекает повышенное внимание местных подростков и тоже нуждается в организации ограждения.
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