В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

Поделиться новостью:

Об опасных неогороженных строительных площадках в мкр. Верхние Черемушки, расположенном на границе Кирова и Кирово-Чепецкого района, местные жители сообщили в марте.

На улице Полянской, 4, рядом с детской площадкой почти два года стоит каркас 5-этажного дома, строительство которого заморозили. Подростки выбрали опасный недострой местом для игр.

После обращения общественных активистов и ОНФ в администрацию Кирово-Чепецкого района застройщик микрорайона, Кировская региональная ипотечная корпорация, пообещала до 1 июня заключить договор на установку ограждения опасного объекта.

И недавно строительство забора началось.

Добавим, что в этом микрорайоне на улице Беговой есть еще один недострой - котлован будущего здания, в котором торчит арматура. Летом котлован также привлекает повышенное внимание местных подростков и тоже нуждается в организации ограждения.