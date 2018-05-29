Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

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В департаменте городского хозяйства г. Кирова прокомментировали ситуацию по поводу введения режима повышенной готовности в отношении панельного пятиэтажного дома по улице Северо-Садовой, 6а.

Постановление администрации Кирова было выпущено 25 мая 2018 года.

Изъяны в состоянии дома выявлены еще несколько лет назад. В частности, есть акт осмотра дома специализированной организацией: зафиксированы волосяные трещины на цокольных панелях и расхождения в межпанельных швах.

Несколько лет назад на доме были установлены «маячки» для отслеживания состояния трещин. По данным «маячков», прослеживается незначительная динамика.

По словам начальника Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин, в настоящее время угрозы для жителей дома нет. Но поскольку увеличение трещин, хоть и небольшое, но выявлено, принято решение о введении в отношении этого дома режима повышенной готовности.

Помимо обеспечения постоянного контроля за состоянием здания, принятое постановление позволит ускорить сроки проведения капитального ремонта, если дальнейшие экспертные обследования подтвердят такую необходимость.

Сейчас готовятся все необходимые документы по этому дому для направления в Фонд капитального ремонта Кировской области. Если комплекс мероприятий, связанных с обследованием дома, выявит необходимость безотлагательного ремонта, капремонт проведут в течение ближайших двух лет. После чего режим повышенной готовности будет снят.