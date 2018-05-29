ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

29 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6420
EURO: 72.5269
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

Сегодня, 15:43 | Просмотров: 123 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В департаменте городского хозяйства г. Кирова прокомментировали ситуацию по поводу введения режима повышенной готовности в отношении панельного пятиэтажного дома по улице Северо-Садовой, 6а.
 
Постановление администрации Кирова было выпущено 25 мая 2018 года.
 
Изъяны в состоянии дома выявлены еще несколько лет назад. В частности, есть акт осмотра дома специализированной организацией: зафиксированы волосяные трещины на цокольных панелях и расхождения в межпанельных швах.
 
Несколько лет назад на доме были установлены «маячки» для отслеживания состояния трещин. По данным «маячков», прослеживается незначительная динамика.
 
По словам начальника Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин, в настоящее время угрозы для жителей дома нет. Но поскольку увеличение трещин, хоть и небольшое, но выявлено, принято решение о введении в отношении этого дома режима повышенной готовности.
 
Помимо обеспечения постоянного контроля за состоянием здания, принятое постановление позволит ускорить сроки проведения капитального ремонта, если дальнейшие экспертные обследования подтвердят такую необходимость.
 
Сейчас готовятся все необходимые документы по этому дому для направления в Фонд капитального ремонта Кировской области. Если комплекс мероприятий, связанных с обследованием дома, выявит необходимость безотлагательного ремонта, капремонт проведут в течение ближайших двух лет. После чего режим повышенной готовности будет снят.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

15:43 29.05.2018


Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

14:17 29.05.2018


10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

14:03 29.05.2018


В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

13:53 29.05.2018


В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

13:29 29.05.2018


В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

13:23 29.05.2018


В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

13:17 29.05.2018


В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

20:01 29.05.2018


Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

20:00 29.05.2018


Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

17:59 29.05.2018


В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

17:53 29.05.2018


Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

15:20 29.05.2018


В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

29.05.2018


Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

В Кирове введен режим повышенной готовности к ЧС.

21.07.2017


В Кирове введен режим повышенной готовности к ЧС.

Органы управления и силы муниципальных звеньев РСЧС Кировской области приведены в режим повышенной готовности.

10.07.2016


Органы управления и силы муниципальных звеньев РСЧС Кировской области приведены в режим повышенной готовности.

На треснувшей стене дома на улице Лепсе установили "маяки".

02.04.2018


На треснувшей стене дома на улице Лепсе установили "маяки".

В Кирове сохраняется режим повышенной готовности к ЧС.

22.07.2017


В Кирове сохраняется режим повышенной готовности к ЧС.

Проверка капремонта дома на улице Маклина, 60

17.11.2016


Проверка капремонта дома на улице Маклина, 60

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх