В Кировской области должникам разослали желтые "долговые квитанции".

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Более 12 тысяч кировчан получат в июне от АО "ККС" "долговые квитанции" за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

От обычных квитанций они будут отличаться желтым цветом. Также в июне абоненты-должники получат и обычную платежку за май.

В случае неоплаты суммы долга, компания будет обращаться в суд для взыскания задолженности.

В этом случае на абонента будут возложены все судебные расходы: госпошлина и оплата услуг юриста. Если долг не оплатят, абоненту ограничат пользование системой канализации.

Услуга канализации возобновляется в течение 2 дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов по применению ограничителя отвода стоков.

По вопросам задолженности и порядку оплаты абонентам необходимо обратиться в Расчетно-кассовый центр по адресам, указанным в квитанции.