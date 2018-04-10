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Новости / ЖКХ

В Кировской области должникам разослали желтые "долговые квитанции".

Сегодня, 14:22 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Более 12 тысяч кировчан получат в июне от АО "ККС" "долговые квитанции" за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
 
От обычных квитанций они будут отличаться желтым цветом. Также в июне абоненты-должники получат и обычную платежку за май.
 
В случае неоплаты суммы долга, компания будет обращаться в суд для взыскания задолженности.
 
В этом случае на абонента будут возложены все судебные расходы: госпошлина и оплата услуг юриста. Если долг не оплатят, абоненту ограничат пользование системой канализации. 
 
Услуга канализации возобновляется в течение 2 дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов по применению ограничителя отвода стоков.
 
По вопросам задолженности и порядку оплаты абонентам необходимо обратиться в Расчетно-кассовый центр по адресам, указанным в квитанции.


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