В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ
В этом рейде значилось 9 адресов. Часть из них пришлась на квартиры одного из домов на улице Мира. Хозяин одной из них с утра не ждал представительную делегацию. Но она была вынуждена побеспокоить мужчину по вескому поводу.
- У вас имеется задолженность за природный газ. Вы с 1 февраля 2015 года ни разу не платили, а пользоваться пользуйтесь. Понимаете это нельзя.
С начала года в областном центре более ста злостных неплательщиков оказались лишены доступа к поставляемому ресурсу. Контролер устанавливает блокиратор газового вентиля. Снять его он придет лишь после погашения всей задолженности и оплаты расходов по отключению и обратному подключения газа. Долги граждан указываются в квитанциях. Их накопление приводит даже к передаче материалов в судебные органы.
ДЕНИС ЗУБКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ:
«Граждане кроме задолженности за газ еще и не заключили договор на техническое обслуживание. Соответственно, в этих квартирах мы не знаем состояние газового оборудования, и такие квартиры представляют собой угрозу для соседей. Т.е. для всего дома».
Обслуживанием газового оборудования в Кирове занимаются 12 организаций. Их список есть на сайте государственной жилищной инспекции. Отсутствие договора тоже служит поводом для приостановки поставки газа. На сегодняшний день хозяева 40 тысяч городских квартир не выполняют требования законодательства. Следовательно, их адреса будут указаны в последующих рейдах, которые газовая служба проводит почти ежедневно.
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