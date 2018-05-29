В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
В рамках проекта сегодня принимался седьмой по счету объект. Им стала улица Карла Либкнехта от Азина до Профсоюзной. Участок протяженностью свыше трех километров подрядчик сдал с опережением графика. Им была выполнена замена бортового камня, уложено два слоя асфальтобетона, подняты колодцы, отремонтированы съезды с дороги. Общая стоимость работ составила 40 миллионов рублей. Лабораторные исследования верхних и нижних слоев дорожного покрытия показали соответствии ГОСТам. Как сообщили в Дирекции дорожного хозяйства, в настоящий момент ведутся ремонты дорог в Дороничах, Нововятске и на нескольких улицах областного центра. Правда, работы не всегда идут гладко.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
22.05.2018