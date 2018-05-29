В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

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«Очень большой процент машин стоит вдоль обочин. Проблема, в основном, касалась эвакуации машин или закрытие движении вообще. На знаки как-то не очень смотрят».

В городе продолжается ремонт улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы идут на 10 участках.В рамках проекта сегодня принимался седьмой по счету объект. Им стала улица Карла Либкнехта от Азина до Профсоюзной. Участок протяженностью свыше трех километров подрядчик сдал с опережением графика. Им была выполнена замена бортового камня, уложено два слоя асфальтобетона, подняты колодцы, отремонтированы съезды с дороги. Общая стоимость работ составила 40 миллионов рублей. Лабораторные исследования верхних и нижних слоев дорожного покрытия показали соответствии ГОСТам. Как сообщили в Дирекции дорожного хозяйства, в настоящий момент ведутся ремонты дорог в Дороничах, Нововятске и на нескольких улицах областного центра. Правда, работы не всегда идут гладко.В зависимости от погоды подрядчиками ведется и гарантийный ремонт. Дефекты выявлена на 59 участках. Со стороны Дирекции дорожникам направлены претензии со сроками устранения дефектов до 30 июня.