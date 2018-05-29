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Новости / ЖКХ

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Сегодня, 20:28 | Просмотров: 12 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В городе продолжается ремонт улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы идут на 10 участках.

В рамках проекта сегодня принимался седьмой по счету объект. Им стала улица Карла Либкнехта от Азина до Профсоюзной. Участок протяженностью свыше трех километров подрядчик сдал с опережением графика. Им была выполнена замена бортового камня, уложено два слоя асфальтобетона, подняты колодцы, отремонтированы съезды с дороги. Общая стоимость работ составила 40 миллионов рублей. Лабораторные исследования верхних и нижних слоев дорожного покрытия показали соответствии ГОСТам. Как сообщили в Дирекции дорожного хозяйства, в настоящий момент ведутся ремонты дорог в Дороничах, Нововятске и на нескольких улицах областного центра. Правда, работы не всегда идут гладко.

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Очень большой процент машин стоит вдоль обочин. Проблема, в основном, касалась эвакуации машин или закрытие движении вообще. На знаки как-то не очень смотрят».
 
 
В зависимости от погоды подрядчиками ведется и гарантийный ремонт. Дефекты выявлена на 59 участках. Со стороны Дирекции дорожникам направлены претензии со сроками устранения дефектов до 30 июня.


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