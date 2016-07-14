О дальнейшей судьбе полигона ТБО в Осинцах и об утилизации коммунальных отходов в Кирове

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Ситуация с полигоном ТБО в Осинцах стала одной из тем встречи с журналистами представителей администрации Кирова и предприятий, работающих на благоустройстве города.Одной из актуальных тем стала судьба нового полигона ТБО в Осинцах и в целом перспективы утилизации коммунальных отходов в Кирове. Полигон в Костино уже перегружен и со следующего года должен быть закрыт. А строительство и сдача в эксплуатацию полигона в Осинцах приостановлены по решению суда.С 1 января 2019 года появится новая коммунальная услуга - вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов. Соответственно, изменится и расчёт тарифа. Для города цифра может вырасти до 156-ти рублей на человека в месяц, для сельских жителей - 130. Выше этого значения тариф подняться не должен.Особое внимание на встрече уделили реализации программы "Формирование комфортной городской среды".По информации департамента городского хозяйства, оценочная комиссия завершила работу в Кочуровском парке, и к исполнению гарантийных обязательств подрядчик приступит в ближайшее время.В текущем году в Кочуровском парке планируется закончить все работы по благоустройству: наладку системы водоотведения, открытие заключительной части пешеходной зоны, сценического комплекса и оборудование системы видеонаблюдения. Добавим, что у Кочуровского парка появится живая изгородь.