О дальнейшей судьбе полигона ТБО в Осинцах и об утилизации коммунальных отходов в Кирове
Одной из актуальных тем стала судьба нового полигона ТБО в Осинцах и в целом перспективы утилизации коммунальных отходов в Кирове. Полигон в Костино уже перегружен и со следующего года должен быть закрыт. А строительство и сдача в эксплуатацию полигона в Осинцах приостановлены по решению суда.
ИРИНА ТОРОПОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "КУПРИТ":
«Объект выстроен в соответствии со всеми требованиями, всеми разрешениями, объект будет эксплуатироваться в соответствии с современными технологиями. Единственное, да, если есть какие-то сомнения, нужно просто осуществлять контроль за деятельностью, но объект этот крайне необходим для города и региона».
С 1 января 2019 года появится новая коммунальная услуга - вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов. Соответственно, изменится и расчёт тарифа. Для города цифра может вырасти до 156-ти рублей на человека в месяц, для сельских жителей - 130. Выше этого значения тариф подняться не должен.
ИРИНА ТОРОПОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "КУПРИТ":
«Это часть расходов на сбор и транспортирование твёрдых коммунальных отходов, вторая часть - это размещение твёрдых отходов на объектах, далее расходы оператора и инвестиционная часть».
Особое внимание на встрече уделили реализации программы "Формирование комфортной городской среды".
ОЛЕГ СЕМАКОВ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«У нас будет сделано 46 дворов по программе "Комфортная городская среда", далее будет тротуарная сеть. 20 объектов тротуарных сетей будет сделано, также будет продолжена реализация проекта по Кочуровскому парку».
По информации департамента городского хозяйства, оценочная комиссия завершила работу в Кочуровском парке, и к исполнению гарантийных обязательств подрядчик приступит в ближайшее время.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«После 2 июня подрядчик приступит уже к устранению тех дефектов, которые сейчас не удалось устранить. Сейчас вот убрали мусор, спланировали газонную часть, которая осталась от прошлогодних работ. На этой неделе планируем, с учетом мероприятия, открытие нового фонтана».
В текущем году в Кочуровском парке планируется закончить все работы по благоустройству: наладку системы водоотведения, открытие заключительной части пешеходной зоны, сценического комплекса и оборудование системы видеонаблюдения. Добавим, что у Кочуровского парка появится живая изгородь.
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