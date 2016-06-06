На улице Преображенской из-за ремонта водовода введены ограничения движения транспорта
Работы на улице Преображенской начались с понедельника. Две бригады перекладывают участок водопроводной сети города. Под землей будут уложены трубы увеличенного диаметра.
АНДРЕЙ БОРОВИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ККС:
АНДРЕЙ БОРОВИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ККС:
«На данный момент из общего объема работ из 265 метров проложено 60 метров трубопровода. Работы ведутся на трех камерах из 14».
Полная перекладка водовода будет завершена 20 июня. Кировчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения всех работ этот участок улицы Преображенской по графику начнут ремонтировать дорожники.
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