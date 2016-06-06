На улице Преображенской из-за ремонта водовода введены ограничения движения транспорта

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«Это позволит гарантированно обеспечить вновь вводимое жилье, которое располагается восточнее улицы Ленина и существующих объектов жилой инфраструктуры города».

На улице Преображенской начались масштабные работы по ремонту водовода и были введены ограничения движения транспорта. Ремонт планируется завершить во второй половине июня.Работы на улице Преображенской начались с понедельника. Две бригады перекладывают участок водопроводной сети города. Под землей будут уложены трубы увеличенного диаметра.Бригады работают посменно. С раннего утра и до позднего вечера. Замена труб идет как открытым способом, так и по подземной технологии. В целях ускорения процесса на Преображенской временно введено ограничение на движение транспорта. Участок от Ленина до Свободы проезжают только троллейбусы, не останавливаясь напротив Детского космического центра. Подъезд к дворовым территориям открыт с 6 до 8 утра и с 8 до 10 вечера.Полная перекладка водовода будет завершена 20 июня. Кировчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения всех работ этот участок улицы Преображенской по графику начнут ремонтировать дорожники.