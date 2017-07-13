В Кирове горячая вода отсутствует в 581 жилом доме.

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В областном центре продолжаются гидравлические испытания и ремонтные работы на теплосетях.

Горячее водоснабжение отсутствует в 581 жилом доме. Испытания завершены на 83 участках тепловых сетей. Всего же в плане ресурсоснабжающих организаций - 345 участков.

Управляющими компаниями также начата работа по подготовке жилфонда к отопительному периоду.

Глава администрации города Илья Шульгин обратил внимание на то, что в социальных сетях очень много жалоб по поводу длительного отсутствия горячей воды.

- Понятно, что выявляемые в ходе испытаний неисправности надо устранять. Но надо делать это оперативно и четко, чтобы свести к минимуму неудобства для горожан, - обратился глава администрации к руководителям ресурсных организаций.

Илья Шульгин указал также на некачественное проведение восстановительных работ после «раскопок».

Глава администрации поручил департаменту городского хозяйства держать на контроле каждую «раскопку» на предмет ее дальнейшего восстановления в полном соответствии с правилами благоустройства.

Напомним, что за грубые нарушения Правил предусмотрены штрафы до 50 000 рублей на должностное лицо и до 200 000 рублей - на юридическое лицо.