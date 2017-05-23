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Новости / ЖКХ

В Кирове в детских садах снова включили отопление.

Вчера, 19:27 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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Такое решение администрация города Кирова приняла в связи с длительным похолоданием.
 
4 июня началось заполнение систем отопления для подачи теплоносителя в 25 детских садов Кирова. Как пояснил руководитель департамента образования Александр Петрицкий, такое решение принято в связи с низкими температурами в помещениях детских садов, а также в связи с прогнозом погоды на ближайшие дни.
 
- В конце прошлой недели по поручению главы администрации города Ильи Шульгина мы запросили информацию о температурном режиме в каждом детском саду (на данный момент в областном центре работает 68 детсадов, деятельность остальных 75-ти приостановлена с 1 июня в связи с проведением летнего ремонта), - сообщил Александр Петрицкий. - Руководители 25-ти (из 68-ми) детсадов сообщили о несоответствии температурного режима нормативу: в некоторых детсадах температура опустилась даже до 15 градусов.
 
В связи со снижением температуры в ряде детских дошкольных учреждений, а также с учетом метеопрогноза было принято решение о возобновлении отопления детских садов, где температура ниже нормативной.
 
- Сегодня отопление восстановлено в 5-ти детских садах, - отметил Александр Петрицкий. – Заполнение систем продолжается, и завтра придет тепло в остальные детсады. К сожалению, в детсады микрорайона Лепсе пока не представляется возможным подать тепло из-за дефектов на теплосетях.
 
В последующие дни в случае снижения температуры в других детских садах также будет приниматься решение о возобновлении их отопления.


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