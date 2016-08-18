В Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов
В доме на улице Правды, 4 в этот день должны были вестись сварочные работы. Полностью ли они выполнены, неизвестно. Хотя жильцы рабочих видели.
- Сегодня были с утра, что-то ходили, но я не смотрела, долго ли были, не знаю.
По словам жильцов, бригада работала и в субботу, и сейчас здесь надеются на скорое включение горячей воды.
- Объявление поменяли, срок был до 4-го, сейчас написано - до 6-го.
Однако, подобные объявления появляются далеко не во всех домах. Горожане жаловались на отсутствие информации и в начале гидравлических испытаний, то же самое происходит и сейчас.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Если возникают какие-то вопросы по отсутствию горячего водоснабжения, прежде всего, эти вопросы необходимо задавать управляющей компании, она обязана быть в курсе, и обязана на каждый запрос, на каждый звонок жителей отреагировать и пояснить как причину отключения, так и сроки восстановления горячего водоснабжения».
Всего в Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов. Для проведения гидравлических испытаний город был поделен на 89 секций, в части из них проверка теплосетей завершилась успешно. Между тем, в соцсетях жители некоторых микрорайонов жалуются на длительное отсутствие горячей воды, где-то ее нет почти месяц. В частности, на улице Московской, 150 был выявлен серьезный дефект на магистральном трубопроводе, и только его устранили, обнаружили другой.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«По прогнозам наших специалистов устранение второго дефекта прогнозируется до конца недели, и при благоприятном исходе обстоятельств, на что мы очень хотим вместе с жильцами надеяться, в конце недели жильцы дома получат долгожданную горячую воду».
Добавим, что ежедневно сотрудники теплоснабжающей компании устраняют до 12 дефектов, работают и бригады КТК, и бригады подрядчиков. Получить информацию по гидравлическим испытаниям и включению горячей воды можно по телефону горячей линии 716-716.
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