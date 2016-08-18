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В Кирове продолжаются гидравлические испытания. Почти шесть сотен домов остаются без горячей воды. Основная причина - дефекты на теплосетях.В доме на улице Правды, 4 в этот день должны были вестись сварочные работы. Полностью ли они выполнены, неизвестно. Хотя жильцы рабочих видели.По словам жильцов, бригада работала и в субботу, и сейчас здесь надеются на скорое включение горячей воды.Однако, подобные объявления появляются далеко не во всех домах. Горожане жаловались на отсутствие информации и в начале гидравлических испытаний, то же самое происходит и сейчас.Всего в Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов. Для проведения гидравлических испытаний город был поделен на 89 секций, в части из них проверка теплосетей завершилась успешно. Между тем, в соцсетях жители некоторых микрорайонов жалуются на длительное отсутствие горячей воды, где-то ее нет почти месяц. В частности, на улице Московской, 150 был выявлен серьезный дефект на магистральном трубопроводе, и только его устранили, обнаружили другой.Добавим, что ежедневно сотрудники теплоснабжающей компании устраняют до 12 дефектов, работают и бригады КТК, и бригады подрядчиков. Получить информацию по гидравлическим испытаниям и включению горячей воды можно по телефону горячей линии 716-716.