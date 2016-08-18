ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

06 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.0064
EURO: 72.8637
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 195 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжаются гидравлические испытания. Почти шесть сотен домов остаются без горячей воды. Основная причина - дефекты на теплосетях.

В доме на улице Правды, 4 в этот день должны были вестись сварочные работы. Полностью ли они выполнены, неизвестно. Хотя жильцы рабочих видели.

- Сегодня были с утра, что-то ходили, но я не смотрела, долго ли были, не знаю.

По словам жильцов, бригада работала и в субботу, и сейчас здесь надеются на скорое включение горячей воды.

- Объявление поменяли, срок был до 4-го, сейчас написано - до 6-го.

Однако, подобные объявления появляются далеко не во всех домах. Горожане жаловались на отсутствие информации и в начале гидравлических испытаний, то же самое происходит и сейчас.

В Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Если возникают какие-то вопросы по отсутствию горячего водоснабжения, прежде всего, эти вопросы необходимо задавать управляющей компании, она обязана быть в курсе, и обязана на каждый запрос, на каждый звонок жителей отреагировать и пояснить как причину отключения, так и сроки восстановления горячего водоснабжения».

Всего в Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов. Для проведения гидравлических испытаний город был поделен на 89 секций, в части из них проверка теплосетей завершилась успешно. Между тем, в соцсетях жители некоторых микрорайонов жалуются на длительное отсутствие горячей воды, где-то ее нет почти месяц. В частности, на улице Московской, 150 был выявлен серьезный дефект на магистральном трубопроводе, и только его устранили, обнаружили другой.

СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«По прогнозам наших специалистов устранение второго дефекта прогнозируется до конца недели, и при благоприятном исходе обстоятельств, на что мы очень хотим вместе с жильцами надеяться, в конце недели жильцы дома получат долгожданную горячую воду».

Добавим, что ежедневно сотрудники теплоснабжающей компании устраняют до 12 дефектов, работают и бригады КТК, и бригады подрядчиков. Получить информацию по гидравлическим испытаниям и включению горячей воды можно по телефону горячей линии 716-716.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Многодетную семью из Лузы наградили медалью ордена «Родительская слава».

16:52 06.06.2018


Многодетную семью из Лузы наградили медалью ордена «Родительская слава».

В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

15:42 06.06.2018


В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

Дольщики долгостроя на улице Зянкина, 9, скоро получат ключи от обещанных квартир.

14:24 06.06.2018


Дольщики долгостроя на улице Зянкина, 9, скоро получат ключи от обещанных квартир.

Новая школа в слободе Шевели будет построена к 2020 году.

13:41 06.06.2018


Новая школа в слободе Шевели будет построена к 2020 году.

В Кировской области построят 13 объектов по сортировке и переработке мусора.

13:31 06.06.2018


В Кировской области построят 13 объектов по сортировке и переработке мусора.

В селе Великорецком состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода.

13:25 06.06.2018


В селе Великорецком состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода.

Воспитанник кирово-чепецкой школы бокса «Боец» стал призёром молодёжного первенства ПФО.

13:22 06.06.2018


Воспитанник кирово-чепецкой школы бокса «Боец» стал призёром молодёжного первенства ПФО.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языка

17:41 06.06.2018


Кировчане отметили день рождения Пушкина и праздник русского языка

С начала сезона клещи в Кировской области покусали почти 5 тысяч человек

17:40 06.06.2018


С начала сезона клещи в Кировской области покусали почти 5 тысяч человек

В Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов

15:08 06.06.2018


В Кирове без горячей воды остаются почти 600 жилых домов

Новые правила электронной ветеринарной сертификации

13:29 06.06.2018


Новые правила электронной ветеринарной сертификации

Социальная реабилитация инвалидов

20:47 05.06.2018


Социальная реабилитация инвалидов

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове 365 домов без горячей воды

18.08.2016


В Кирове 365 домов без горячей воды

График подключения горячей воды

12.09.2008


График подключения горячей воды

В Кирове начались гидравлические испытания

22.05.2018


В Кирове начались гидравлические испытания

В Кирове проследят за скоростью подключения жилфонда к горячей воде

23.08.2017


В Кирове проследят за скоростью подключения жилфонда к горячей воде

Нет горячей воды

17.09.2009


Нет горячей воды

В Кирове и Кирово-Чепецке обновлён график подачи горячей воды

21.07.2016


В Кирове и Кирово-Чепецке обновлён график подачи горячей воды

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх