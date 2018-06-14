ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2511
EURO: 73.5621
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 114 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Согласно постановлению администрации города Кирова муниципальный тариф на содержание жилого помещения повысился с 1 июня. Повышение платы касается нанимателей жилых помещений.

Размер платы устанавливается для нескольких категорий граждан: собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом; собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также для нанимателей жилья по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, увеличение размера платы произошло по нескольким причинам. Во-первых, возросла плата за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов: в тариф оператору, который занимается размещением отходов на полигонах, федеральным законодательством дополнительно включена плата за негативное воздействие на окружающую среду. Тариф на вывоз и утилизацию утвержден региональной службой по тарифам Кировской области.

Во-вторых, в связи с повышением на федеральном уровне минимального размера оплаты труда увеличилась зарплата обслуживающего персонала (дворников, уборщиц и других работников), занимающихся содержанием жилья.

В-третьих, ужесточилось законодательство по содержанию внутридомового газового оборудования: если прежде это оборудование обследовалось раз в 3 года, то теперь эти мероприятия должны проводиться ежегодно.

Повышение тарифа составило от 2 до 6 рублей за квадратный метр - в зависимости от уровня благоустройства помещений, технических характеристик многоквартирного дома и требуемых работ.

В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники многоквартирных домов вправе установить индивидуальный размер платы на содержание жилого помещения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

9:39 14.06.2018


Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

Все новости

Вести. Кировская область

Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

17:45 14.06.2018


Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

17:44 14.06.2018


В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

17:44 14.06.2018


Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

17:43 14.06.2018


Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

12:15 14.06.2018


Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове изменены тарифы на коммунальные услуги

28.07.2016


В Кирове изменены тарифы на коммунальные услуги

В Кировской области сохранят компенсацию ветеранам труда на оплату жилищно-коммунальных услуг.

14.02.2017


В Кировской области сохранят компенсацию ветеранам труда на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ООО "УЖХ" оштрафовали за необоснованно начисленную жильцам плату за ремонт кровли дома.

28.06.2017


ООО "УЖХ" оштрафовали за необоснованно начисленную жильцам плату за ремонт кровли дома.

Изменения в оплате за жилье

16.12.2014


Изменения в оплате за жилье

Замерзающим в квартирах сделают перерасчёт оплаты за отопление

10.01.2017


Замерзающим в квартирах сделают перерасчёт оплаты за отопление

В Кировской области с 1 июля изменятся розничные цены на газ

21.06.2016


В Кировской области с 1 июля изменятся розничные цены на газ

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

03.06.2018


Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх