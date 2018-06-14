В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

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Согласно постановлению администрации города Кирова муниципальный тариф на содержание жилого помещения повысился с 1 июня. Повышение платы касается нанимателей жилых помещений.Размер платы устанавливается для нескольких категорий граждан: собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом; собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также для нанимателей жилья по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда.Как пояснили в департаменте городского хозяйства, увеличение размера платы произошло по нескольким причинам. Во-первых, возросла плата за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов: в тариф оператору, который занимается размещением отходов на полигонах, федеральным законодательством дополнительно включена плата за негативное воздействие на окружающую среду. Тариф на вывоз и утилизацию утвержден региональной службой по тарифам Кировской области.Во-вторых, в связи с повышением на федеральном уровне минимального размера оплаты труда увеличилась зарплата обслуживающего персонала (дворников, уборщиц и других работников), занимающихся содержанием жилья.В-третьих, ужесточилось законодательство по содержанию внутридомового газового оборудования: если прежде это оборудование обследовалось раз в 3 года, то теперь эти мероприятия должны проводиться ежегодно.Повышение тарифа составило от 2 до 6 рублей за квадратный метр - в зависимости от уровня благоустройства помещений, технических характеристик многоквартирного дома и требуемых работ.В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники многоквартирных домов вправе установить индивидуальный размер платы на содержание жилого помещения.