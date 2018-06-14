Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора
Ежегодно в Кирове отдельно собирается около 270 тонн бумаги и 50 тонн пластика. Получается, что в среднем за день в один контейнер попадает всего около полутора килограммов бумаги, в контейнер для пластика - менее 300 граммов. С помощью интернет-опроса общественники хотят выяснить, какой процент горожан действительно использует специальные контейнеры по назначению.
РОМАН ТИТОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Если они не востребованы, если люди ими не пользуются, хотим узнать причины, которые могли бы побудить людей пользоваться этими контейнерами, либо это экономические выгоды, либо удобства, либо люди сами готовы пользоваться, если бы эти контейнеры оказались в каждом дворе».
А между тем, как видно на карте Гринпис, в строящихся микрорайонах раздельный сбор мусора пока не предполагается. Хотя в проекте территориальной схемы по обращению с отходами прописано, что в кировских дворах имеется 461 контейнер для пластика и 467 для сбора бумаги.
Интернет-опрос ОНФ поможет, в том числе, выяснить, какие меры могли бы стимулировать кировчан сортировать мусор.
РОМАН ТИТОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Если ты ответственно подходишь к экологии, берешь на себя часть забот мусороперерабатывающей компании, то ты должен платить меньше, то есть должно быть несколько раздельных тарифов, по меньшей мере, два, один - для тех, кто сортирует мусор, другой - для тех, кто не сортирует, должны быть в квартирах, как в Европе во многих странах, специальные ведра, которые продаются в магазинах, с отсеками для нескольких разных видов мусора».
Добавим, что с 1 января будущего года федеральное законодательство вводит запрет на захоронение на мусорных полигонах некоторых видов отходов, в частности, бумага и пластик должны будут подвергаться сортировке и переработке. Для этого в регионах должна быть налажена система раздельного сбора мусора.
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