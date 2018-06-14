Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

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Активисты ОНФ выяснят, готовы ли кировчане к сортировке мусора. Сегодня в наших дворах можно увидеть контейнеры для пластика и бумаги. Но как много горожан использует их по назначению? Это и выяснит опрос. А вот зачем он необходим?Ежегодно в Кирове отдельно собирается около 270 тонн бумаги и 50 тонн пластика. Получается, что в среднем за день в один контейнер попадает всего около полутора килограммов бумаги, в контейнер для пластика - менее 300 граммов. С помощью интернет-опроса общественники хотят выяснить, какой процент горожан действительно использует специальные контейнеры по назначению.А между тем, как видно на карте Гринпис, в строящихся микрорайонах раздельный сбор мусора пока не предполагается. Хотя в проекте территориальной схемы по обращению с отходами прописано, что в кировских дворах имеется 461 контейнер для пластика и 467 для сбора бумаги.Интернет-опрос ОНФ поможет, в том числе, выяснить, какие меры могли бы стимулировать кировчан сортировать мусор.Добавим, что с 1 января будущего года федеральное законодательство вводит запрет на захоронение на мусорных полигонах некоторых видов отходов, в частности, бумага и пластик должны будут подвергаться сортировке и переработке. Для этого в регионах должна быть налажена система раздельного сбора мусора.