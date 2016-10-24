Контроль за ремонтом и содержанием дорог

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Региональная группа общественного контроля за ремонтом, содержанием дорог и организации дорожного движения собралась на очередное заседание. Общественники обсудили вопросы контроля ремонта дорог в рамках программы "Безопасные и качественны дороги".Первый вопрос, которые обсудили общественники, касался выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями. На предыдущем совещании, которое прошло три недели назад, дирекция дорожного хозяйства отчиталась, что до десятого июня будут выполнены все гарантийные обязательства по 16, 17 году. К сожалению, на сегодняшний день работы выполнены не в полном объеме.Основная причина сдвига графика работ - плохие погодные условия. Через две недели рабочая группа запланировала выезд по гарантийным участкам и лично оценить выполненные работы по гарантии. Есть надежда, если позволит погода, что подрядчики успеют выполнить гарантийные обязательства. Не меньшее обсуждение вызвал вопрос ямочного ремонта. На дворе середина июня, а в городе есть масса участков, где на дороге можно встретить огромные ямы. Все это обусловлено недофинансированием. Всего на ямочный ремонт в этом году было выделено порядка 23-х миллионов рублей.Общественники обсудили вопрос о гарантийном удержании сумм в рамках контракта, на примере работы госкомпании "Российские автомобильные дороги". По этому вопросу региональная группа обращалась в прокуратуру области в антимонопольную службу, чтобы они смогли оценить, насколько это возможно применить в нашем регионе. Пока однозначного ответа не получено, вопрос продолжает обсуждаться и ФАС решила обратиться за разъяснением в Минфин для уточнения нормативно-правовой базы.