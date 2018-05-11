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Новости / ЖКХ

Проблемы дома Ленина 18 в Нововятске

Вчера, 12:04 | Просмотров: 128 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Жители одного из домов в Нововятском районе не довольны работой Управляющей компании. По словам жильцов, они исправно платят по счетам, а состояние их дома и двора только ухудшаются.

- Ремонт ограждений кровли, мы не понимаем что это?
 
 
Жители дома на Ленина, 18 в Нововятском районе не понимают что написано в отчете Управляющей компании. Но они убеждены, что коммунальщики плохо следят за их домом. Например, берут деньги за благоустройство и озеленение, а по факту клумбы оформляют местные бабушки.

Проблемы дома Ленина 18 в Нововятске ЕЛЕНА СМИРНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ЛЕНИНА, 18 В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ:
«Цветочки я покупаю и садим. Не знаю, почему так они не честно».
 
 
В УК "Нововятск" поясняют, жители не верно поняли формулировку. В благоустройство входят работы по содержанию земельного участка: услуги дворника, уборка снега, вывоз крупного мусора, покос травы два раза в сезон. Но больше всего люди обеспокоены не этим. По словам жильцов из-за повышенной влажности в недавно отремонтированных подьездах от стен начала отходить штукатурка, наружная кирпичная кладка крошится и осыпается.

Проблемы дома Ленина 18 в Нововятске ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ЛЕНИНА, 18 В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ:
«Гниют все четыре подъезда - плесень, грибок, кладка первого этажа совсем разрушилась. Неоднократно писали заявление в УК, они отписываются. Хотели отремонтировать в мае, сейчас уже конец июня».
 
 
В Управляющей компании не отрицают, что кладку должны были сделать еще в мае. Однако работам помешала дождливая погода.

Проблемы дома Ленина 18 в Нововятске ТАТЬЯНА КУТАТЕЛАДЗЕ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ УК "НОВОВЯТСК":
«Участок сильно намокал. Сейчас погода наладилась, стало сухо, все сделают».
 
 
Дому почти 50 лет, он требует капитального ремонта. В 2009 году отремонтировали крышу, но как показало время, работы подрядчик выполнил не качественно - кровля стала протекать. В прошлом году специалисты Управляющей компании промазали стыки крыши герметиком, но это не помогло. Алевтина Ивановна живет на 5 этаже. Говорит, эта весна для неё была особенно тяжелой - с потолка текло как никогда, в квартире стало влажно.

Проблемы дома Ленина 18 в Нововятске АЛЕВТИНА ЛЕБЕДЕВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ЛЕНИНА, 18 В НОВОВЯТСКОМ РАЙОНЕ:
«Все протекло - гардина стало висеть низко, подтеки за шторами, обои отошли, плесень по стене».
 
 
Крышу можно было бы отремонтировать по программе капремонта, но денег на спецсчете дома около семисот тысяч - этого не хватит на все работы. Поэтому жильцам, скорее всего, придется пустить средства на замену труб в подвале. Новый трубопровод с хорошей изоляцией поможет избежать теплопотери зимой и устранит одну из главных проблем дома - повышенную влажность.


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