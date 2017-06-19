Убитая дорога на Фатеево

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Жители поселка Фатеево снова обратились в нашу программу. После сюжета, вышедшего в нашем эфире ровно год назад, из 9 километров убитой дороги были отремонтированы около тысячи квадратных метров. Это, по словам местных жителей, не решило всех проблем.Местная жительница Мария Мамаджанова была вынуждена обратиться в приемную президента несколько месяцев назад. Ремонт убитой дороги стал для женщины буквально вопросом жизни и смерти.И в правительство области и в транспортное агентство материалы обращения были переданы. Дорогу обещали отремонтировать еще в прошлом году. В итоге обновилось чуть больше тысячи квадратных метров асфальта. Теперь, обещают уже 6 тысяч квадратов, но, по мнению жителей, это все равно не решит проблему полностью. Тем временем продолжают страдать и автомобили и люди.От поселка до трассы на Кирово-Чепецк всего 9 км, но на легковой машине трудно передвигаться со скоростью выше 20 км ч. Мы преодолели это расстояние за 25 мину.