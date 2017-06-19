Убитая дорога на Фатеево
«Сюжет про эту дорогу на село Фатеево мы снимали год назад. За эти 12 месяцев, как выяснилось, проблемой заинтересовались на самом высоком уровне. На днях к нам в редакцию снова поступил звонок от селян. Оказалось, пришел ответ от президента».
Местная жительница Мария Мамаджанова была вынуждена обратиться в приемную президента несколько месяцев назад. Ремонт убитой дороги стал для женщины буквально вопросом жизни и смерти.
МАРИЯ МАМАДЖАНОВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«4го марта у меня был инсульт. Пока скорая приехала, дорога плохая, меня пока довезли, я думала, умру. Я говорю, господи, дай мне хоть дойти до этого.. до центральной дороги. И я три дня была без сознания. Я три дня пришла в сознание. Пришла из больницы и думаю что делать? Давай я напишу письмо путину. + Ответ он мне дал, что, значит, в Администрацию в город Киров дадут этот… и в транспортное агентство».
И в правительство области и в транспортное агентство материалы обращения были переданы. Дорогу обещали отремонтировать еще в прошлом году. В итоге обновилось чуть больше тысячи квадратных метров асфальта. Теперь, обещают уже 6 тысяч квадратов, но, по мнению жителей, это все равно не решит проблему полностью. Тем временем продолжают страдать и автомобили и люди.
- У меня случился приступ, так как я с пороком сердца, нужна была очень срочно скорая. Но ее не было больше часа. Ну, если бы, например, было что-то сложнее, то можно было ее не дождаться.
- Со смертельным исходом были аварии.
- Расскажите об этом.
- Уазик вот где самая плохая дорога перед деревней Ступовщина стал отворачиваться и опрокинулся, и шофера задавило насмерть.
- Никто не поедет сюда. Сюда таксисты то ни за одну цену не ездят.
- Сколько стоит отсюда уехать на такси?
- 800 рублей. Ну где-то в пределах этого. За 400-350 сюда никто не едет.
От поселка до трассы на Кирово-Чепецк всего 9 км, но на легковой машине трудно передвигаться со скоростью выше 20 км ч. Мы преодолели это расстояние за 25 мину.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Не сильно изменилась за год и остановка, на которую жаловались жители. От воды и грязи пассажиров спасает разве что вот этот деревянный поддон».
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