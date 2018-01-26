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Новости / ЖКХ

В Кирове круглосуточно проводят влажную уборку улиц.

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 97 | Версия для печати
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По информации департамента городского хозяйства, каждую улицу поливают от 2 до 4 раз.
 
Накануне в городе работали 50 единиц техники - обычная среднесуточная численность составляет 40 единиц.
 
Количество воды рассчитывается таким образом, чтобы не создавать повышенную влажность в воздухе. В жару это может быть опасным для тех, у кого проблемы со здоровьем.
 
Синоптики прогнозируют, что  жаркая погода без дождей сохранится до конца недели, поэтому подрядчики планируют увеличить количество техники на влажной уборке улиц.
 
Осадки ожидаются в начале следующей недели.


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