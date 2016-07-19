В Лянгасово ограничат движение в районе железнодорожного переезда 943 км.

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На переезде будет проводится капитальный ремонт железнодорожных путей.

Движение транспорта в районе железнодорожного переезда 943 км в микрорайоне Лянгасово будет временно прекращено по графику:

- с 16.00 27 июня до 21.00 28 июня;

- с 16.00 29 июня до 21.00 30 июня;

- с 16.00 1 июля до 21.00 2 июля;

- с 16.00 3 июля до 21.00 4 июля.

Ремонт переезда будет проводить Кировская дистанция пути Горьковской дирекции инфраструктуры.