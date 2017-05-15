Устроителей свалки стройматериалов в Учхозе установят правоохранительные органы.
Напомним, свалку строительных материалов в микрорайоне Учхоз обнаружили местные жители и сообщили о ней общественным активистам.
Сотрудники ТУ по Ленинскому району г. Кирова проверили сообщение, и информация подтвердилась. Большой участок лесного массива оказался залит бетоном.
Также здесь были обнаружены выброшенные стройматериалы.
Администрация города Кирова планирует направить обращение в правоохранительные и надзорные органы для розыска и установления лица, устроившего стихийную свалку в зеленой зоне.
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