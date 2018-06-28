Реконструкция стелы в кировском Парке победы близка к завершению
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Постоянно ведется технадзор со стороны УКСа администрации городской. Мы работы контролируем на всех этапах. Как подготовки, так и завершение этих работ».
Стелу реставрировали, штукатурили, белили. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии. В ближайшее время планируется параллельные земле поверхности обить железом. Рабочие заменили так же мрамор на месте возложения цветов. Он был гладким и это доставляло неудобства.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Было очень сложно подойти во время возложения к памятнику. Сейчас мы сделали такой шероховатый мрамор. Соответствующим образом подходить к памятнику при возложении проведении различных памятных мероприятий будет значительно легче».
Стелу хотели отремонтировать к 22-му июня. Однако погода не позволила опередить график и закончить ремонт к памятной дате. По контракту рабочие должны закончить 10 июля. По словам представителей подрядчика, ремонт завершится в назначенный срок.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как ремонт стелы будет окончен, предстоит еще благоустройство территории. Вокруг монумента, на земле будет разбита клумба и высажены цветы».
На восстановление стела планировали потратить 1 миллион 400 тысяч рублей. Но удалось сэкономить 200 тысяч. Эти деньги пойдут на обустройство других памятников в Октябрьском районе Кирова.
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