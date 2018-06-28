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Новости / ЖКХ

Реконструкция стелы в кировском Парке победы близка к завершению

Вчера, 15:33 | Просмотров: 133 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Реконструкция стелы в Парке победы уже в финальной стадии. Планируется, что работы будут полностью завершены 10-го июля.
 
 
Монумент в парке победы был возведен в 1979 году. Последний раз стелу капитально ремонтировали примерно десять лет назад. Сегодня очередная реконструкция подходит к концу. Представители властей отметили, во время ремонта к подрядчику нареканий не было.

Реконструкция стелы в кировском Парке победы близка к завершениюМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Постоянно ведется технадзор со стороны УКСа администрации городской. Мы работы контролируем на всех этапах. Как подготовки, так и завершение этих работ».
 
Стелу реставрировали, штукатурили, белили. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии. В ближайшее время планируется параллельные земле поверхности обить железом. Рабочие заменили так же мрамор на месте возложения цветов. Он был гладким и это доставляло неудобства.

МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Было очень сложно подойти во время возложения к памятнику. Сейчас мы сделали такой шероховатый мрамор. Соответствующим образом подходить к памятнику при возложении проведении различных памятных мероприятий будет значительно легче».

Стелу хотели отремонтировать к 22-му июня. Однако погода не позволила опередить график и закончить ремонт к памятной дате. По контракту рабочие должны закончить 10 июля. По словам представителей подрядчика, ремонт завершится в назначенный срок.

Реконструкция стелы в кировском Парке победы близка к завершениюАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как ремонт стелы будет окончен, предстоит еще благоустройство территории. Вокруг монумента, на земле будет разбита клумба и высажены цветы».

На восстановление стела планировали потратить 1 миллион 400 тысяч рублей. Но удалось сэкономить 200 тысяч. Эти деньги пойдут на обустройство других памятников в Октябрьском районе Кирова.


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