Реконструкция стелы в кировском Парке победы близка к завершению

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Реконструкция стелы в Парке победы уже в финальной стадии. Планируется, что работы будут полностью завершены 10-го июля.

Монумент в парке победы был возведен в 1979 году. Последний раз стелу капитально ремонтировали примерно десять лет назад. Сегодня очередная реконструкция подходит к концу. Представители властей отметили, во время ремонта к подрядчику нареканий не было.Стелу реставрировали, штукатурили, белили. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии. В ближайшее время планируется параллельные земле поверхности обить железом. Рабочие заменили так же мрамор на месте возложения цветов. Он был гладким и это доставляло неудобства.Стелу хотели отремонтировать к 22-му июня. Однако погода не позволила опередить график и закончить ремонт к памятной дате. По контракту рабочие должны закончить 10 июля. По словам представителей подрядчика, ремонт завершится в назначенный срок.На восстановление стела планировали потратить 1 миллион 400 тысяч рублей. Но удалось сэкономить 200 тысяч. Эти деньги пойдут на обустройство других памятников в Октябрьском районе Кирова.