Приемка улицы Преображенской
- 11, 1; 10 промиль, допускается до 20 промиль - это в пределах нормы.
Комиссия дирекции дорожного хозяйства заканчивает проверку одного из самых сложных участков улицы Преображенской - отрезок от Ленина до Свободы. Многие водители не могли здесь проехать на протяжении месяца. Временные трудности себя оправдали - КТК на этом участке полностью заменила трубопровод, а дорожники постелили новый асфальт.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«На сегодняшний день работы выполнены, взятые пробы прошли лабораторные испытания, все соответствуют ГОСТам. На Преображенской отремонтировано 2,4 км, стоимость 35 млн. руб.».
Работы выполнил местный подрядчик - Гордормострой. По контракту было сделано фрезерование плюс два слоя дорожного покрытия. Кроме того, в обязанности дорожников входило поднятие колодцев.
ЛЕОНИД ЛОБОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ГОРДОРМОСТСТРОЙ":
«Это нормальный подход к работе. Если есть возможность сделать все в комплексе, надо этим заниматься. Это правильное решение со стороны заказчика».
Сейчас погода позволяет вести дорожные работы в полную силу. Поэтому у подрядчиков есть возможность наверстать отставание от графика из-за июньских дождей. По федеральной программе сейчас выполнено 35 процентов объема работ - это 16 улиц и более 20-ти километров.
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