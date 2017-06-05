Приемка улицы Преображенской

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Из-за дождей, скорее всего, приостановят и масштабные работы по ремонту улиц. Пока же позволяет погода в Кирове официально приняли улицу Преображенскую. Дорожники отремонтировали более двух километров дорожного полотна. Насколько качественно сделаны работы, оценила специальная комиссия.Комиссия дирекции дорожного хозяйства заканчивает проверку одного из самых сложных участков улицы Преображенской - отрезок от Ленина до Свободы. Многие водители не могли здесь проехать на протяжении месяца. Временные трудности себя оправдали - КТК на этом участке полностью заменила трубопровод, а дорожники постелили новый асфальт.Работы выполнил местный подрядчик - Гордормострой. По контракту было сделано фрезерование плюс два слоя дорожного покрытия. Кроме того, в обязанности дорожников входило поднятие колодцев.Сейчас погода позволяет вести дорожные работы в полную силу. Поэтому у подрядчиков есть возможность наверстать отставание от графика из-за июньских дождей. По федеральной программе сейчас выполнено 35 процентов объема работ - это 16 улиц и более 20-ти километров.