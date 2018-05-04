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Новости / ЖКХ

Контейнерная площадка на Милицейской превратилась в стихийную свалку

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 61 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Контейнерная площадка превратилась в стихийную свалку. Гора мусора появилась возле одного из домов на улице Милицейской, из-за отсутствия контейнеров для отходов.

Эта куча мусора образовалась за пару дней. Контейнеры исчезли вечером перед выходными. Это стало полной неожиданность, как для жителей, так и для управляющей компании.

Контейнерная площадка на Милицейской превратилась в стихийную свалкуВЛАДИМИР ШИРШИКОВ, ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА УК "УПРАВДОМ":
«Без объявления каких-либо уважительных причин САХом КДУ-3 были демонтированы контейнеры, два контейнера относятся к Милицейской 62. Один контейнер к Милицейской 64 - ленинская компания управляющая».

В организации пояснили - контейнеры увезли, так как управляющая компания задолжала за несколько месяцев. В связи с этим договор на вывоз мусора был расторгнут. Представители УК "Управдом" говорят, что по счетам заплачено, даже показывают соответствующие документы.

ВЛАДИМИР ШИРШИКОВ, ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА УК "УПРАВДОМ":
«Оплата по данным домам, это ряд домов были сняты контейнеры, произведена в полном объеме. Мы еще седьмого мая отвезли письма в САХ КДУ №3, о заключении договоров, в связи с тем, что эти дома попали в лицензию. Однако, до сих пор "ни ответа, ни привета". Вот письмо имеется. Оплата имеется, представители КДУ на связь не выходят».

В КДУ-3 не согласились комментировать ситуацию на камеру. Прислали ответы на вопросы письменно. Говорят, что даже если управляющая компания вновь захочет заключить договор - сделать это будет невозможно. Дело в том, что убранные контейнеры уже разместили на других площадках. Представители управляющей компании обратились в прокуратуру.


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