Контейнерная площадка на Милицейской превратилась в стихийную свалку

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Контейнерная площадка превратилась в стихийную свалку. Гора мусора появилась возле одного из домов на улице Милицейской, из-за отсутствия контейнеров для отходов.Эта куча мусора образовалась за пару дней. Контейнеры исчезли вечером перед выходными. Это стало полной неожиданность, как для жителей, так и для управляющей компании.В организации пояснили - контейнеры увезли, так как управляющая компания задолжала за несколько месяцев. В связи с этим договор на вывоз мусора был расторгнут. Представители УК "Управдом" говорят, что по счетам заплачено, даже показывают соответствующие документы.В КДУ-3 не согласились комментировать ситуацию на камеру. Прислали ответы на вопросы письменно. Говорят, что даже если управляющая компания вновь захочет заключить договор - сделать это будет невозможно. Дело в том, что убранные контейнеры уже разместили на других площадках. Представители управляющей компании обратились в прокуратуру.