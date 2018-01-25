В Нововятске ремонтируют котельную

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Почти полторы сотни жилых многоквартирных домов в Нововятске этим летом остались без горячей воды. В чем причины отключения и когда коммунальные услуги будут восстановлены в полном объёме?С начала лета перестала работать котельная бывшего нововятского лыжного комбината. Её нагрузку частично возьмет на себя ныне существующая котельная на улице Орджоникидзе, 1. Но для того, чтобы она справилась с новыми задачами по теплоснабжению, в ней заменят котёл. Новый будет почти в два раза больше и мощнее.Добавим, что сейчас к газовой котельной, подключены кроме полусотни жилых домов, ещё 1 спецшкола-интернат и 2 детских сада.И всё же увеличения мощности одной котельной на улице Орджоникидзе для бесперебойного снабжения домов нововятичей теплом будет недостаточно. Поэтому сейчас ведется строительство ещё одной котельной. Она будет обслуживать городскую больницу №2 и жилые дома по улице Декабристов.