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Новости / ЖКХ

В Нововятске ремонтируют котельную

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 0 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Почти полторы сотни жилых многоквартирных домов в Нововятске этим летом остались без горячей воды. В чем причины отключения и когда коммунальные услуги будут восстановлены в полном объёме?

С начала лета перестала работать котельная бывшего нововятского лыжного комбината. Её нагрузку частично возьмет на себя ныне существующая котельная на улице Орджоникидзе, 1. Но для того, чтобы она справилась с новыми задачами по теплоснабжению, в ней заменят котёл. Новый будет почти в два раза больше и мощнее.

В Нововятске ремонтируют котельную СЕРГЕЙ ЛЕВАНОВ, МАСТЕР КОТЕЛЬНОЙ 8.2 В НОВОВЯТСКЕ:
«Кроме замены котла, у нас будет производиться демонтаж тепловых насосов. будет построена заново тепловая трасса для подключения этих объектов».

Добавим, что сейчас к газовой котельной, подключены кроме полусотни жилых домов, ещё 1 спецшкола-интернат и 2 детских сада.

В Нововятске ремонтируют котельную ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Без горячего водоснабжения у нас остается 150 жилых домов. Работы будут проводиться до 15 сентября. То есть, к началу отопительного сезона, всё должно быть готово и запущено».

И всё же увеличения мощности одной котельной на улице Орджоникидзе для бесперебойного снабжения домов нововятичей теплом будет недостаточно. Поэтому сейчас ведется строительство ещё одной котельной. Она будет обслуживать городскую больницу №2 и жилые дома по улице Декабристов.


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