В Нововятске ремонтируют котельную
С начала лета перестала работать котельная бывшего нововятского лыжного комбината. Её нагрузку частично возьмет на себя ныне существующая котельная на улице Орджоникидзе, 1. Но для того, чтобы она справилась с новыми задачами по теплоснабжению, в ней заменят котёл. Новый будет почти в два раза больше и мощнее.
СЕРГЕЙ ЛЕВАНОВ, МАСТЕР КОТЕЛЬНОЙ 8.2 В НОВОВЯТСКЕ:
«Кроме замены котла, у нас будет производиться демонтаж тепловых насосов. будет построена заново тепловая трасса для подключения этих объектов».
Добавим, что сейчас к газовой котельной, подключены кроме полусотни жилых домов, ещё 1 спецшкола-интернат и 2 детских сада.
ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Без горячего водоснабжения у нас остается 150 жилых домов. Работы будут проводиться до 15 сентября. То есть, к началу отопительного сезона, всё должно быть готово и запущено».
И всё же увеличения мощности одной котельной на улице Орджоникидзе для бесперебойного снабжения домов нововятичей теплом будет недостаточно. Поэтому сейчас ведется строительство ещё одной котельной. Она будет обслуживать городскую больницу №2 и жилые дома по улице Декабристов.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!