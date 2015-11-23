В Кирове проверили обустройство люков и колодцев на дорогах

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Дороги заасфальтированы, а вот состояние колодцев вызывает вопросы. Сегодня в Кирове проверили обустройство люков и колодцев на тех улицах, которые были отремонтированы по программе "безопасные и качественные дороги".Наверное, многие испытывали тяжелое чувство непонимания, когда свежеуложенный асфальт начинают долбить отбойными молотками, резать специальными пилами, чтобы проложить трубы или отремонтировать колодец. Грубый шрам от такой операции, как правило, остается на долгие годы. На улице Розы Люксембург новый асфальт уже вскрыли, и рядом с колодцем после утренней грозы образовался опасный мини-водоем.За обустройство колодцев и люков, как правило, отвечают коммунальщики, но согласовать свою работу с подрядчиками, которые асфальтируют улицы, у них получается не всегда. В администрации города настаивают, что синхронизация необходима. А работы надо делать так, чтобы шрам от операции на дороге был косметическим, малозаметным.На улице Ленина люки были просто залиты бетоном. По нормативу должна быть асфальтобетонная смесь. Бетон раскрошился и весь в трещинах, хотя заплатке нет и года.На участках дорог, которые должны быть отремонтированы в этом году в Кирове, насчитывается около 1600 колодцев, и почти все они должны быть приведены в нормативное состояние. В администрации города будут следить, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок.