В Кирове проверили обустройство люков и колодцев на дорогах
Наверное, многие испытывали тяжелое чувство непонимания, когда свежеуложенный асфальт начинают долбить отбойными молотками, резать специальными пилами, чтобы проложить трубы или отремонтировать колодец. Грубый шрам от такой операции, как правило, остается на долгие годы. На улице Розы Люксембург новый асфальт уже вскрыли, и рядом с колодцем после утренней грозы образовался опасный мини-водоем.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сейчас каникулы, давно уже идут. Дети кругом бегают. Хоть человека поставьте, хоть что. Занырнёт - не уследите.
- Устраним».
За обустройство колодцев и люков, как правило, отвечают коммунальщики, но согласовать свою работу с подрядчиками, которые асфальтируют улицы, у них получается не всегда. В администрации города настаивают, что синхронизация необходима. А работы надо делать так, чтобы шрам от операции на дороге был косметическим, малозаметным.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Раскопки делаем и потом качество восстановленных работ гораздо хуже, чем покрытие рядом. У меня просьба: обращайтесь к проверенным подрядчикам. Иначе это просто теряет всякий смысл. Мы людей злим и смешим одновременно».
На улице Ленина люки были просто залиты бетоном. По нормативу должна быть асфальтобетонная смесь. Бетон раскрошился и весь в трещинах, хотя заплатке нет и года.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нарушение технологии. Много раз об этом говорили. Будем сейчас добиваться, чтобы опять вскрывали и опять делали. Я просто не понимаю, зачем эти муки творчества, когда есть элементарные технологии, которые прописаны 100 раз, по ГОСТу там всё прописано».
ЕВГЕНИЙ ЗЫКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АО "КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ":
«Колодец мы устраним. Делали колодец зимой, зимой асфальта, как такового, нет. Будет вскрыт, подлит бетоном и сверху закрыт асфальтом».
На участках дорог, которые должны быть отремонтированы в этом году в Кирове, насчитывается около 1600 колодцев, и почти все они должны быть приведены в нормативное состояние. В администрации города будут следить, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!