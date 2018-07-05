ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / ЖКХ

На отсутствие горячей воды можно пожаловаться на "горячую линию".

Сегодня, 09:58 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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В Кирове продолжаются гидравлические испытания теплосетей, а также работы по их капитальному ремонту и реконструкции.
 
Согласно нормам СанПиН, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Тем не менее кировчане жалуются, что в некоторых домах горячее водоснабжение отсутствует более месяца.
 
В связи с этим с 5 по 12 июля с 9 до 12 ч. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области запускает «горячую линию» по вопросу продолжительного отсутствия горячей воды. Телефон: 38-14-77.
 
Также представители Центра общественного контроля в сфере ЖКХ проведут контрольные выезды на места проведения работ ресурсоснабжающими организациями и оценят готовность сетей к грядущему отопительному сезону.


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