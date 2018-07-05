Снос незаконных построек в Нововятске

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«Когда в начале года мы начали заниматься этой территорией, мы здесь насчитали порядка 40 объектов. Мы снесли порядка 15. Часть пользователей объектов убрали сами. На сегодня находится еще порядка 10, которые мы планируем убрать в течение этой и следующей недели, чтобы освободить участок для работы подрядчика».

Снести, нельзя помиловать. В Нововятском районе на месте будущей стройки демонтируют незаконно установленные гаражи и сараи. На земельном участке в скором времени будет построен детский сад-ясли.В этом году в микрорайоне ЛПК планируют начать строительство нового детского сада на 270 мест. При планировке территории возник ряд трудностей с несанкционированными постройками, расположенными на земельном участке. Специалисты отдела благоустройства теруправления разместили объявления на постройках о необходимости освобождения участка и демонтажа построек, но владельцы никак на это не отреагировали.В соответствии с муниципальным контрактом подрядная организация в мае этого года уже снесла часть незаконных строений.В присутствии полицейских было произведено вскрытие сараев, все хранящееся имущество в постройках будет утилизировано на полигоне бытовых отходов. Добавим, что на снос незаконных построек из бюджета было выделено 150 тысяч рублей.