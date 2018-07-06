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Новости / ЖКХ

Подготовку города Кирова к отопительному сезону должны завершить к 1 сентября.

Сегодня, 13:31 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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По требованию глава администрации г. Кирова Ильи Шульгина, сетевики должны обсудить возможность прокладки временной теплотрассы для жителей Нововятска.
 
Напомним, из-за перевода домов с бывшей котельной НЛК местные жители останутся без горячей воды как минимум до 15 сентября. Этот и другие вопросы обсуждались на совещании по подготовке к отопительному сезону.
 
Готовность объектов коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода составляет от 36 до 65 процентов. Лучше всего готовы котельные: из 61 к зиме готовы 42. Отремонтирована треть тепловых сетей (251 км из 684).
 
Горячее водоснабжение отсутствует в более чем 900 домах. Более двух недель нет горячей воды в 165 домах.
 
По всем случаям информация направлена в прокуратуру. На совещании также рассмотрели состояние дел по «проблемным» микрорайонам: Сошени, Вересники, микрорайон КМДК, Чистые пруды, Талица, Долгушино. 
 
В частности, главу администрации возмутило, что жители Нововятска вынуждены оставаться без горячей воды до 15 сентября. В КТК сейчас рассматривается возможность обеспечения горячей водой школы-интерната по временной схеме, но о жителях многоквартирных домов речь не идёт.
 
- Я часто слышу мнение что, мол, кировчане привыкли к отсутствию горячей воды. Так вот, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо и звучит как проявление полнейшего неуважения к своим землякам, - сказал Илья Шульгин.
 
Он поручил КТК в кратчайшие сроки вместе с департаментом городского хозяйства просчитать расходы на оборудование временной линии теплотрассы для подачи ГВС в жилые дома.
 
Подводя итоги, Илья Шульгин еще раз подчеркнул: все сетевые графики, графики ремонта и подготовки объектов коммунальной инфраструктуры должны быть скорректированы таким образом, чтобы город был готов к отопительному сезону 1 сентября.


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