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До конца сентября в Кирове отремонтируют тротуары, за которые проголосовали жители. Это 20 участков во всех районах города. Благоустройство пешеходных зон проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Среди лидеров самых плохих тротуаров - участки по периметру парка у Дворца-Мемориала. После дождей здесь невозможно выйти с остановки и перейти дорогу. Голосовали горожане и за ремонт пешеходных зон на улице Советской в Нововятском районе, переулке Школьном в Радужном, на перекрестке Дзержинского и Октябрьского проспекта, улице Казанской.Отметим, что устройство тротуаров на улицах, как дополнительный вид работ, был включен в программу «Формирование комфортной городской среды» по многочисленным просьбам кировчан.Улица Труда от Карла Маркса до Октябрьского проспекта также включена в перечень объектов ремонта. Всего в списке - 20 участков во всех районах города.Отметим, что закупка сформирована одним лотом, и это значит, что работы будет проводить один подрядчик.На благоустройство пешеходных зон в областном центре планируется направить свыше 51 миллиона рублей.