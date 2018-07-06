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Новости / ЖКХ

До конца сентября в Кирове отремонтируют тротуары, за которые проголосовали жители

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 84 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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До конца сентября в Кирове отремонтируют тротуары, за которые проголосовали жители. Это 20 участков во всех районах города. Благоустройство пешеходных зон проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Среди лидеров самых плохих тротуаров - участки по периметру парка у Дворца-Мемориала. После дождей здесь невозможно выйти с остановки и перейти дорогу. Голосовали горожане и за ремонт пешеходных зон на улице Советской в Нововятском районе, переулке Школьном в Радужном, на перекрестке Дзержинского и Октябрьского проспекта, улице Казанской.

До конца сентября в Кирове отремонтируют тротуары, за которые проголосовали жителиДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Объявлена уже закупка на проведение этих работ, 27 июля состоится аукцион, будет определен подрядчик по ремонту и благоустройству данных пешеходных зон, и до конца сентября эти работы планируется выполнить».

Отметим, что устройство тротуаров на улицах, как дополнительный вид работ, был включен в программу «Формирование комфортной городской среды» по многочисленным просьбам кировчан.

- По Труда вот здесь плохо, по Мопра вообще улицы нет, там такая же проблема, такие же ямы, колдобины, вот и идешь, поднимаешь туда-сюда, вертишься, вообще дороги для пешеходов очень безобразные, дороги еще подделали, а пешеходам вообще ужас.

Улица Труда от Карла Маркса до Октябрьского проспекта также включена в перечень объектов ремонта. Всего в списке - 20 участков во всех районах города.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Все тротуары, которые в центральной части города, предусматривают укладку брусчаткой, эти работы у нас возможно проводить при любых погодных условиях, здесь у нас нет опасений, что работы будут каким-то образом задержаны, срок установлен достаточно оптимальный».
 
Отметим, что закупка сформирована одним лотом, и это значит, что работы будет проводить один подрядчик.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В случае экономии, которая появится по результатам торгов, будет определен дополнительный перечень этих тротуаров, я думаю, что в сентябре-октябре получится дополнительный перечень также сделать».

На благоустройство пешеходных зон в областном центре планируется направить свыше 51 миллиона рублей.


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