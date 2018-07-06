В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.
Из-за аварийного состояния котельной НЛК был разработан проект по переключению многоквартирных домов на котельную 8.2 «КТК».
На время реконструкции объекта дома, запитанные от бывшей котельной НЛК и котельной 8.2, отключили от горячего водоснабжения до 15 сентября.
Однако глава администрации г. Кирова Илья Шульгин поручил рассмотреть возможность обеспечения жителей многоквартирных домов горячей водой в более краткие сроки. В ходе совещания в администрации города была достигнута договорённость о том, что компания КТК ещё ускорит проведение работ.
Горячая вода должна появиться в домах нововятичей до конца августа. По просьбе Ильи Шульгина, эти объекты подключат к другому центральному тепловому пункту.
В школу горячую воду подадут 12 июля, баня начнёт работать с понедельника.
Также сити-менеджер поручил департаменту городского хозяйства рассмотреть возможность временного снижения цен на услуги бани.
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