Без горячей воды в Кирове остаются несколько сотен домов
Коммунальщики уже устранили 115 дефектов на тепловых сетях. Основная сложность в подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону - высокий износ коммуникаций. Многие трубы приходится латать по несколько раз, некоторые участки менять полностью.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Всего в это лето планируется переложить 16 км теплосетей, в прошлом году - 12 км. И это только реконструкция, что планово».
Так, на перекрестке улиц Красноармейская и Ленина - магистральная труба не выдержала гидравлических испытаний, поэтому приняли решение по капитальному ремонту. Сейчас идут работы по замене труб и реконструкции тепловых камер.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Работы планируется завершить до конца этой недели. Район от Молодой Гвардии до Водопроводной получит горячую воду».
Получить информацию о причинах и сроках отключения горячей воды можно в своей управляющей компании, либо в электронной приемной КТК.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!