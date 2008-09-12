Без горячей воды в Кирове остаются несколько сотен домов

Поделиться новостью:

Без горячей воды в городе остаются еще несколько сотен домов. В Кирове продолжается опрессовка тепловых сетей. В общей сложности проверено более половины участков.Коммунальщики уже устранили 115 дефектов на тепловых сетях. Основная сложность в подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону - высокий износ коммуникаций. Многие трубы приходится латать по несколько раз, некоторые участки менять полностью.Так, на перекрестке улиц Красноармейская и Ленина - магистральная труба не выдержала гидравлических испытаний, поэтому приняли решение по капитальному ремонту. Сейчас идут работы по замене труб и реконструкции тепловых камер.Получить информацию о причинах и сроках отключения горячей воды можно в своей управляющей компании, либо в электронной приемной КТК.