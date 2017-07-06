В Нововятском районе на улице Октябрьской, 22 обрушилась печь
- Его бы убило. Ему попало кирпичом по ноге. Летели вот такие огромные кирпичи. Это молниеносно.
После того как дом был подключен к центральному отоплению, все печки перестали эксплуатироваться и со временем стали представлять настоящую угрозу. Устранять ее взялась обслуживающая организация. Рабочие разобрали рухнувшую на кухне печь. Во избежание ЧП было принято решение полностью избавить дом от старой системы отопления.
ВЛАДИМИР ДАНИЛЮК, ЖИЛЕЦ ДОМА:
«Дом стоит на печках. Посмотрите, вот эти стяжки ставили в 37-м году. Если их убрать, дом сложится».
На разборку печей специалисты Центральной коммунальной службы отвели пару дней. На время проведения работ жильцам квартиры, где случилось обрушение, временно предложили разместиться в помещении Дома культуры "Маяк". Но они отказались.
ЕЛЕНА ДАНИЛЮК, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Та стоят два стола-парты, два стула и из фойе нужно принести две скамейки, из дома матрацы и там спать. Там люди ходят, библиотека там, бывают увеселительные мероприятия. Ни ванны, ни душа, ни кушать приготовить».
Два года назад дом на Октябрьской признали непригодным для проживания. Расселение 27 человек, по информации департамента ЖКХ, запланировано на 2020 год.
СЕРГЕЙ ГРУХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Представление маневренного жилого фонда это услуга и она заявочная. У нас вот есть два жилых помещения в Костино. По данному дому к нам в теруправление никто не обращался. И даже после этого случая к нам никто не пришел».
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