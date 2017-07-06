В Нововятском районе на улице Октябрьской, 22 обрушилась печь

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В доме на улице Октябрьской, 22 в Нововятском районе обрушилась часть кладки печи. В результате ЧП едва не пострадал местный житель.После того как дом был подключен к центральному отоплению, все печки перестали эксплуатироваться и со временем стали представлять настоящую угрозу. Устранять ее взялась обслуживающая организация. Рабочие разобрали рухнувшую на кухне печь. Во избежание ЧП было принято решение полностью избавить дом от старой системы отопления.На разборку печей специалисты Центральной коммунальной службы отвели пару дней. На время проведения работ жильцам квартиры, где случилось обрушение, временно предложили разместиться в помещении Дома культуры "Маяк". Но они отказались.Два года назад дом на Октябрьской признали непригодным для проживания. Расселение 27 человек, по информации департамента ЖКХ, запланировано на 2020 год.