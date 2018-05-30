В Кирове после ремонта приняли улицы: Советскую, Орловскую и 8 марта

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20 объектов в рамках проектах "Безопасные и качественные дороги" уже приняты. Накануне список пополнили еще несколько улиц: Советская, Орловская и улица 8 марта.Улица Советская - одна из самых протяженных в списке проекта "Безопасные и качественные дороги". Объект более километра ремонтировали на протяжении месяца. На сегодняшний день все работы, предусмотренные контрактом, выполнены.Также к сдаче готова и улица Орловская: отрезок от Карла Либкнехта до Карла Маркса.Сейчас работы ведутся еще на 17-ти объектах. Всего в 2018 году в рамках приоритетной Программы планируется отремонтировать участки автомобильных дорог протяженностью почти 95 километров. Работы должны завершить до конца августа.