В Кирове после ремонта приняли улицы: Советскую, Орловскую и 8 марта
- 6,95 у меня вышла ширина. Все нормально.
Улица Советская - одна из самых протяженных в списке проекта "Безопасные и качественные дороги". Объект более километра ремонтировали на протяжении месяца. На сегодняшний день все работы, предусмотренные контрактом, выполнены.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Пришли лабораторные испытания - все соответствует требованиям ГОСТ. Если сейчас параметры сойдутся, то будем принимать решение о приеме выполненных работ».
Также к сдаче готова и улица Орловская: отрезок от Карла Либкнехта до Карла Маркса.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Участок был убитый, долгое время не ремонтировался. Протяженность - 200 метров. Стоимость - 2 млн. рублей. Работы закончены, проведены все лабораторные испытания».
Сейчас работы ведутся еще на 17-ти объектах. Всего в 2018 году в рамках приоритетной Программы планируется отремонтировать участки автомобильных дорог протяженностью почти 95 километров. Работы должны завершить до конца августа.
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